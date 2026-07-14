美伊戰爭再起 新台幣兌美元區間盤整

中東地緣政治再度掀起波瀾，台北外匯市場14日新台幣兌美元匯率以32.19元開盤，盤中一度貶至32.225元，隨後最高升至32.161元，市場持續觀望中東地緣政治情勢發展，以及今晚將公布的美國6月消費者物價指數（CPI）數據。

隨著美國與伊朗緊張情勢再度升高，市場避險需求增加，加上聯準會理事華勒表示，若核心通膨持續攀升，貨幣政策可能需要轉向更緊縮，均帶動美元在美國6月CPI公布前維持強勢。此外，中東局勢升溫也推升國際油價上漲，市場擔憂能源價格可能帶動通膨再度升溫。

由於美國恢復對伊朗船隻通行荷莫茲海峽的封鎖，並提議對經由荷莫茲海峽運輸的貨物課徵20%費用，進一步加劇市場對供應鏈及能源價格的憂慮，加強對美元強勢的支撐。展望後市，國銀認為，今晚公布的美國6月CPI將成為左右美元走勢的關鍵因素之一。