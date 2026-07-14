快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭再起 新台幣兌美元區間盤整

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

中東地緣政治再度掀起波瀾，台北外匯市場14日新台幣兌美元匯率以32.19元開盤，盤中一度貶至32.225元，隨後最高升至32.161元，市場持續觀望中東地緣政治情勢發展，以及今晚將公布的美國6月消費者物價指數（CPI）數據。

隨著美國與伊朗緊張情勢再度升高，市場避險需求增加，加上聯準會理事華勒表示，若核心通膨持續攀升，貨幣政策可能需要轉向更緊縮，均帶動美元在美國6月CPI公布前維持強勢。此外，中東局勢升溫也推升國際油價上漲，市場擔憂能源價格可能帶動通膨再度升溫。

由於美國恢復對伊朗船隻通行荷莫茲海峽的封鎖，並提議對經由荷莫茲海峽運輸的貨物課徵20%費用，進一步加劇市場對供應鏈及能源價格的憂慮，加強對美元強勢的支撐。展望後市，國銀認為，今晚公布的美國6月CPI將成為左右美元走勢的關鍵因素之一。

美伊戰爭 匯率 中東

延伸閱讀

美股收盤／四大指數收黑 費半重挫4.8% 美伊衝突升級油價狂飆10%

央行阻貶 新台幣震盪翻升收32.17元

美伊衝突再起！油價一度衝上76美元 全球石油供給前景再添變數

Fed再釋鷹派訊號！沃勒說若通膨更高必升息 市場押7月出手機率50%

相關新聞

AI翻譯耳機被低估！Google解封功能引爆聲學補漲潮 專家點2檔將迎補漲主線

OpenAI最近跟加拿大客製化機械鍵盤品牌Work Louder合作，推出專為Codex編程工具打造的「Codex Micro」巨集鍵盤，開發者可以把常用的AI指令直接綁在實體按鍵上，AI正在從積極從雲端走向終端產品。 真正已經放量、賣得好的邊緣AI裝置，大家應該都知道「AI眼鏡」。

台股血洗1500點、連破45K、44K 兩大關卡！後市怎麼走、專家全說了

台股14日開低走低，截至上午10點30分，最低達43,874點、一度跌逾1,500點，盤中跌破5日、10日均線、連續失守45K、44K大關，且持續震盪整理。法人表示，近期台股維持大型區間震盪整理格局，市場聚焦於重量級企業法說會、第2季財報表現以及美國通膨數據等三大重要變數。

台股暴跌、強勢股成殺盤重心 法人曝「這點位」站不回恐往季線靠攏

台股集中市場及櫃買市場14日殺聲震天，大盤指數一度下滑至43,654.04點，重挫1,726.48點，一口氣失守45,000點及44,000點，OTC更是跌破400點及季線，到底引爆這波賣壓的原因是什麼？後續該如何操作？指數還會不會繼續跌？法人坦言，加權指數跌破6月26日低點，若未來幾個交易日無法站回此價位，短線不排除往季線位置靠攏。

台積電法說前夕「大摩開釋」最狂情境股價噴5% 建議投資人這樣做...

台積電（2330）法說即將於周四（16日）登場，市場屏息以待。摩根士丹利（大摩）證券最新報告釋出三種情境，並認為台積電第3季美元營收將季增10%-15%、全年目標上調至年增35%、甚至40%最有可能發生，因此建議「逢低加碼」。

台股暴跌、海力士狂震、外資大砍！南亞科為何能在利空壟罩下突圍？

台股14日遭空方重擊，盤中一度狂瀉逾1,700點，電子權值股與高價AI股全面承壓，華邦電（2344）等記憶體個股也陷入震盪。不過，在SK海力士股價暴跌引發市場疑慮之際，南亞科（2408）憑藉強勁基本面逆勢突圍，盤中一度衝上441.5元、觸及月線，成為今日抗跌焦點。

台股重挫他無感！千附連拉三根漲停 為何軍工股還是強？

台股盤中一度崩跌超過1,500點，上市櫃有多達60家股價重摔跌停，但無人機軍工族群部分個股仍大漲，和成（1810）、千附（8383）飆漲停，千附更是連續拉出三根漲停，股價創下歷史新高，漲至84.2元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。