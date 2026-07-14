高價股淪提款機！千金俱樂部全面崩潰、唯獨「這檔」逆勢翻紅

台股集中市場及櫃買市場14日殺聲震天，大盤指數一度下滑至43,654.04點，重挫1,726.48點，一口氣失守45,000點及44,000點，OTC更是跌破400點及季線，到底引爆這波賣壓的原因是什麼？後續該如何操作？指數還會不會繼續跌？法人坦言，加權指數跌破6月26日低點，若未來幾個交易日無法站回此價位，短線不排除往季線位置靠攏。

2026-07-14 12:01