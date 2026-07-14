聽新聞
0:00 / 0:00
高價股淪提款機！千金俱樂部全面崩潰、唯獨「這檔」逆勢翻紅
台股「千金俱樂部」14日盤中全面承壓，一度全數陷入跌勢，僅旭隼（6409）由黑翻紅、逆勢走揚。其餘高價股普遍走弱，其中台燿（6274）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、雍智科技（6683）及竑騰（7751）更一度亮燈跌停，成為盤面表現最弱族群。
截至13日止，台股「千金俱樂部」共有50檔個股；隨著14日盤中數檔股價跌破千元關卡，成員數已跌破50檔。旭隼方面，法人指出，隨著輝達（NVIDIA）Rubin Ultra新一代AI平台功耗持續提升，資料中心電力架構正朝800V及±400V HVDC發展。旭隼攜手Schneider合作，已完成18.5kW 800V HVDC PSU及BBU產品開發，預計近期完成Prototype並送交客戶認證，今年下半年將進入系統整合測試。
法人表示，目前旭隼產品電流轉換效率已達97.6%以上，並通過OCP負載測試，預估最快2027年下半年開始貢獻營收，推估800V HVDC PSU+BBU單櫃代工金額約20萬美元，若以3萬櫃需求估算，2027年整體市場規模可達60億美元，2028年隨滲透率提升有望倍增至120億美元。
若以旭隼取得1%市占率推估，800V HVDC產品可望於2027、2028年分別貢獻約20億元、50億元營收，其中2027年營收占比可望達9%，成為公司中長期重要成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。