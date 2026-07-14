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美伊戰事再起 台股盤中一度暴跌1,726點 跌破44,000點 季線岌岌可危

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美伊戰事再起，美股四大指數昨（13）日全數下跌，以費城半導體指數下跌4.7%最重。拖累台股14日開低走低，盤中最低一度暴跌1,726點至43,654點，跌破45K、44K，且逼近季線大關43,134點。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,390元，跌破2,400元。

法人指出，昨日盤中主要賣壓源於韓國股市的連鎖崩跌。SK海力士美股ADR上市後母股遭遇獲利調節暴跌12%，加上三星重挫，導致韓國KOSPI指數盤中重挫逾8%並觸發熔斷機制，日股亦大跌逾1,400點。受此影響，台股電子權值股走勢分化，台積電展現防守韌性上漲逾1%撐盤，但聯發科（2454）重挫逾2.5%，IC設計與被動元件族群遭遇沉重調節；資金隨之轉向塑化、航太造船及部分光學鏡頭等防禦型板塊。

整體來看，顯示下檔買盤承接意願仍在。然鑑於區域半導體供應鏈去槓桿壓力未歇，外圍市場恐慌情緒仍需時間消化，短線大盤高檔震盪幅度恐持續居高，操作上宜維持謹慎、嚴控資金水位。

台股 美股 SK海力士

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