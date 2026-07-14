台股爆殺逾1600點！權值股、千金軍團潰散 台指期結算前恐再掀震盪

費城半導體指數昨夜重挫4.78%，加上中東地緣政治風險升溫，儘管台積電（2330）ADR受惠財報利多，仍下跌2.89%，衝擊市場信心，台股14日開低後賣壓全面湧現，在電子權值股全面走弱下，集中市場指數盤中一度重挫逾1,600點，市場資金快速撤離高價電子股，離下方季線僅剩不到740點。

五大權值股成為今日殺盤重心，合計影響大盤跌點約550點。台積電頻頻回測2,400元整數關卡、目前最低來到2,395元；聯發科（2454）重挫逾7%，3,500元關卡面臨考驗；台達電（2308）跌約5%，頻頻失守1,800元；鴻海（2317）下跌逾2.5%；日月光投控（3711）重挫逾8.5%，跌破所有短期均線，權值股同步失守，成為大盤急跌主因。

高價股同樣難逃賣壓，千金股幾乎全面潰散，盤面千金股家數已由全盛時期56檔縮減至46檔，今日再遭重擊。旺矽（6223）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、聯亞（3081）、雍智科技（6683）、高力（8996）、台燿（6274）及竑騰（7751）同步跌停，力旺（3529）一度觸及跌停，股王信驊（5274）跌逾8%，股后川湖（2059）跌逾5%，近期強勢的環球晶（6488）、南電（8046）等AI概念股也同步走弱，加劇跌勢。

盤面僅少數個股逆勢抗跌，包括台塑化（6505）、台塑（1301）、台虹（8039）、和泰車（2207）及鼎固-KY（2923）等維持紅盤，資金明顯轉向防禦與題材個股，電子主流股則全面承壓。

法人表示，目前加權指數仍受制於10日線、月線反壓，近期成交量持續低於5日均量，顯示市場追價意願不足；本周起月線扣抵值快速墊高，若短線無法站回月線，後續反壓恐進一步增強。此外，外資台指期淨空單仍逾8.1萬口，在台指期結算前，市場波動恐持續放大。不過，本周市場仍聚焦台積電法說會，AI需求、先進製程與CoWoS擴產規畫將成為電子股後市的重要風向球，操作上宜保留資金彈性，避免追高殺低，逢回布局基本面穩健的AI供應鏈及具產業趨勢支撐的族群。