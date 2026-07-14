台股重挫逾千點、OTC 失守季線 千金股一片慘綠 僅這檔逆勢上漲

台股集中市場盤中大跌逾千點，櫃買市場跌勢更加沈重，季線及400點關卡失守，盤中跌幅逾6%，千金股一片慘綠，盤面上46檔千金股中，僅UPS不斷電大廠旭隼（6409）逆勢上漲，其餘都是下挫，世芯-KY（3661）、創意（3443）、雍智科技（6683）、台燿（6274）、竑騰（7751）、高力（8996）、聯亞（3081）、富世達（6805）、群聯（8299）、旺矽（6223）、力旺（3529）等重挫至跌停。

台股14日以45,364.40點開出，下跌16.12點，指數開低後出現急殺，台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、富邦金（2881）、南亞（1303）等權值股同步走弱下，跌勢迅速擴大，盤中一度下滑至43,715.15點，大跌1,664.87點，連失45,000點44,000點整數關卡；櫃買指數跌勢更重，一度下滑至391.31點，跌破400點整數關卡，季線也宣告失守。

千金股跌勢沈重，早盤一度閃現50檔千金股，但包括金像電（2368）、竹陞科技（6739）、兆聯實業（6944）、萬潤（6187）等未守住千元價位，盤面上剩46千金，且跌勢沈重，僅不斷電系統（UPS）大廠旭隼逆勢上漲，早盤以1,055元平盤開出後走高，一度拉升至1,090元。