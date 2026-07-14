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美伊衝突升級 油價回升至近一個月高點 台塑化走強

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股14日殺聲隆隆，盤中下跌超過1,500點，各類股幾乎全倒，僅油電燃氣維持紅盤，台塑化（6505）逆勢上漲約5%，創下波段新高。同集團的台塑（1301）也上漲逾2%，南亞（1303）、台化（1326）則下跌。

美國和伊朗周末相互發動大規模空襲，襲擊規模和範圍顯著升級，促使川普恢復美國對伊朗港口的封鎖，川普表示，美國將重啟在荷莫茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由此處運送的貨物收取20%過路費，行動即刻展開。

隨著中東衝突升級，市場再次擔憂波斯灣原油供應，推動油價升至近一個月高點，布蘭特原油9月期貨盤中上漲2.8%，站上每桶85美元，前一日大漲超過9%；西德州原油8月期貨上漲2.6%至每股80.22美元，前一日也大漲超過9%。美國能源類股隨原油價格急升而上漲。

台塑化今日也大漲約5%，一度衝上67.2元，創下波段新高。外資近日發布報告指出，雖然台塑化可能因區域GRM（亞洲現貨總煉油利差）／烯烴利差回歸正常，獲利將會出現季度回落，但這已在市場預期之中。

外資認為，在持續的地緣政治不確定性和俄羅斯產能停工的背景下，台塑化下半年獲利仍有上修空間。

台塑化表示，第3季煉油廠煉量將達到87%；輕裂廠則因進行年度定檢、並配合石化下游實際需求，預計第3季平均產能利用率42%。預估今年第3季柴油價差將大幅超過往年；汽油價差第3季也將維持在高點。

油價 台塑化 中東

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