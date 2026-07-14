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害怕聯準會還是川普？投資人蜂擁賣出 櫃買長黑摜破季線

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股14日出現急殺，櫃買指數盤中更重挫逾5%，摜破季線，一度下跌至394.55點，回測前波低點。櫃買市場僅57家上漲，超過700家公司都下跌，盤中跌停家數18家，若加計上市的跌停家數，則有近40家跌停。

美國股市四大指數周一（13日）收黑，科技股領跌，那斯達克指數跌逾1%，費城半導體指數重挫近4.8%。

美國和伊朗周末相互發動大規模空襲，川普表示，美國將重啟在荷莫茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由此處運送的貨物收取20%過路費，行動即刻展開。而這周二、周三聯準會主席華許也將在國會作證，將針對美伊衝突對通膨的影響以及央行可能採取的行動接受質詢。

利空籠罩之下，台股今日出現強烈賣壓，指數持續下探，一度大跌至43,874.13點，下跌超過1,500點，盤中下跌逾2%，但櫃買指數跌勢更重，大跌逾5%，直接跌破400點整數關卡。相較之下日韓股跌勢較輕，約下跌1%。

影響櫃買指數較大的權值股中，信驊（5274）、旺矽（6223）盤中下跌逾8%，台燿（6274）摜入跌停，群聯（8299）下跌逾7%，環球晶（6488）相對跌勢較輕，下跌逾3%。

聯準會 川普 櫃買指數

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