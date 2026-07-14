聽新聞
0:00 / 0:00
害怕聯準會還是川普？投資人蜂擁賣出 櫃買長黑摜破季線
台股14日出現急殺，櫃買指數盤中更重挫逾5%，摜破季線，一度下跌至394.55點，回測前波低點。櫃買市場僅57家上漲，超過700家公司都下跌，盤中跌停家數18家，若加計上市的跌停家數，則有近40家跌停。
美國股市四大指數周一（13日）收黑，科技股領跌，那斯達克指數跌逾1%，費城半導體指數重挫近4.8%。
美國和伊朗周末相互發動大規模空襲，川普表示，美國將重啟在荷莫茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由此處運送的貨物收取20%過路費，行動即刻展開。而這周二、周三聯準會主席華許也將在國會作證，將針對美伊衝突對通膨的影響以及央行可能採取的行動接受質詢。
利空籠罩之下，台股今日出現強烈賣壓，指數持續下探，一度大跌至43,874.13點，下跌超過1,500點，盤中下跌逾2%，但櫃買指數跌勢更重，大跌逾5%，直接跌破400點整數關卡。相較之下日韓股跌勢較輕，約下跌1%。
影響櫃買指數較大的權值股中，信驊（5274）、旺矽（6223）盤中下跌逾8%，台燿（6274）摜入跌停，群聯（8299）下跌逾7%，環球晶（6488）相對跌勢較輕，下跌逾3%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。