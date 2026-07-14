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美伊戰火、AI 估值修正雙重夾擊 台股盤中重挫、半導體全面失血

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美伊軍事衝突再度升高，加上美國科技股面臨AI估值與資本支出效益重新檢視，全球資金風險偏好迅速降溫。台股14日開低走低，盤中賣壓持續擴大，截至上午10時33分，加權指數下跌1,335點，報44,045點，盤中最低下探43,874點。

美國重新對伊朗採取軍事與航運限制行動，荷姆茲海峽運輸風險升高，帶動國際油價急漲，也使市場重新擔憂能源成本上升可能推高通膨，迫使美國利率維持高檔。美股13日全面收黑，那斯達克指數下跌1.55%，費城半導體指數更重挫4.78%，成為壓垮台股早盤的重要外部壓力。

除地緣政治風險外，近期漲幅龐大的AI與半導體股也迎來估值修正。路透指出，費城半導體指數自6月創下歷史高點後，7月以來一度回落逾一成，投資人開始質疑雲端業者大規模投入AI基礎建設的速度能否延續，以及企業獲利成長是否足以支撐目前股價水準，促使資金加速撤離漲多科技股。

盤面上，半導體權值股幾乎無一倖免，半導體類股指數下跌41.38點、跌幅2.66%。台積電（2330）下跌30元、報2,410元，跌幅1.23%；聯發科（2454）賣壓尤其沉重，盤中大跌285元至3,540元，跌幅達7.45%；日月光投控（3711）下挫47元至623元，跌幅7.01%。

半導體 台股 荷姆茲海峽

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