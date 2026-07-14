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台股血洗1500點、連破45K、44K 兩大關卡！後市怎麼走、專家全說了

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股14日開低走低，截至上午10點30分，最低達43,874點、一度跌逾1,500點。示意圖，非當事人。(本報資料照片) 胡晉翔
台股14日開低走低，截至上午10點30分，最低達43,874點、一度跌逾1,500點。示意圖，非當事人。(本報資料照片) 胡晉翔

台股14日開低走低，截至上午10點30分，最低達43,874點、一度跌逾1,500點，盤中跌破5日、10日均線、連續失守45K、44K大關，且持續震盪整理。法人表示，近期台股維持大型區間震盪整理格局，市場聚焦於重量級企業法說會、第2季財報表現以及美國通膨數據等三大重要變數。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管近期市場波動加劇，但台股基本面並未出現明顯轉折訊號。目前不僅未見庫存堆積問題，部分企業甚至維持低庫存甚至零庫存水位，終端需求也未出現快速降溫現象，企業獲利預估同樣未見下修。

蕭惠中指出，隨著全球科技巨頭持續擴大AI投資布局，相關需求動能依然強勁，加上產品規格升級及新應用持續擴展，台灣AI與半導體供應鏈的訂單及營收動能仍維持成長趨勢，企業獲利可望持續提供股市穩固支撐，中長期基本面展望依舊正向。

至於技術面與評價面，蕭惠中認為，台股經歷上半年大幅上漲後，短期確實面臨整理壓力，但近期修正主要來自技術面與籌碼面調整，而非基本面轉弱所致，預期短期仍將維持區間震盪格局。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，台股近期雖受中東局勢升溫及國際油價走高影響，市場避險情緒增加，但AI產業需求仍持續強勁，半導體供應鏈基本面未見改變。另外，長線可留意ABF載板、先進製程、先進封裝及HBM需求，記憶體價格也有回升趨勢，有助支撐相關企業獲利。

何彥樟指出，本周市場焦點將放在台積電法說會，若資本支出及全年展望優於預期，可望帶動AI供應鏈重回市場焦點。短期雖須留意油價及利率政策帶來的波動，但AI投資趨勢仍是推動台股的重要成長動能。

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