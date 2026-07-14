美伊擬重回開戰、美股費半重挫 台股爆賣壓跌破45K！一度跌逾820點
費城半導體指數昨夜重挫4.78%，台積電ADR雖受惠亮眼財報題材，仍下跌2.89%，拖累台指期夜盤重挫507點。台股14日開盤下跌16.12點、報45,364.40點，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、富邦金（2881）、南亞（1303）等權值股同步走弱下，指數跌勢迅速擴大至逾820點、失守45,000點整數關卡、下探至44553.87點。
所幸，南亞科（2408）領軍記憶體族群回神，台塑化（6505）、大立光（3008）等個股同步走強，帶動大盤跌幅逐步收斂，多空持續在44,800點關卡附近激烈拉鋸。群創（3481）、友達（2409）、群益臺灣加權正2交投火熱。
美股周一受中東局勢升溫衝擊全面收黑，費半指數重挫4.78%。AI晶片股遭全面調節，SK海力士ADR暴跌逾9%、輝達跌3.5%、台積電ADR跌2.89%，拖累台指期夜盤下挫507點。市場聚焦美伊衝突升級及油價飆升。
盤面上，五大權值股開盤2漲3跌。其中，台積電開低30元、報2,410元，鴻海（2317）開低報236元、日月光投控開低報655元；台達電（2308）開高報1,900元、聯發科開高報3,830元。
類股方面，油電燃氣、汽車等漲幅居前，玻陶、電機、光電、電子零組件、金融等相對疲弱。
回顧台股13日表現，集中市場指數上漲25.91點、收45380.52點，成交值1.02兆元。三大法人賣超180.80億元，包括外資賣超195.60億元、投信買超125.79億元、自營商賣超110.98億元。
法人指出，台股失守短期均線，KD走弱、MACD綠柱擴大，短線仍偏震盪整理。美伊衝突推升油價、通膨疑慮升溫，加上外資台指期淨空單逾8.1萬口，台指期結算前波動恐加劇。不過，本週台積電法說會、生技展等題材仍有望支撐盤勢，建議保留資金彈性，聚焦AI供應鏈與基本面強勁族群逢回布局。
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