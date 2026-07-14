美伊擬重回開戰、美股費半重挫 台股爆賣壓跌破45K！一度跌逾820點

台積電法說會前，台股陷入「外資賣不停，內資買盤力撐」格局。加權指數昨（13）日開高後一度大漲976點，然遇美伊戰火再掀波瀾、韓股再度熔斷、外資再度賣超195.5億元等不利因素衝擊，盤中由紅翻黑，由投信領軍的內資力抗下，終場收小紅。

2026-07-14 01:34