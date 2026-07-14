世芯盤後鉅額交易 驚見跌停價3,790元

臺灣證券交易所昨（13）日盤後公告的鉅額交易成交資訊顯示，千金股世芯-KY（3661）出現十張鉅額交易成交在跌停價3,790元，遠低正常交易時段，引發市場關注。

業內解讀，近期屢有AI人氣股盤後鉅額交易以跌停價成交，在世芯之前，AI伺服器代工大廠廣達（2382）除息前夕，本月6日也曾出現以當天跌停價339.5元成交的鉅額交易，且成交量高達586張，這可能透露近期相關人氣股正面臨市場估值修正壓力。

根據交易所揭露的資料，世芯昨日共出現兩筆鉅額交易，其中一筆成交16.7張，成交價格為昨天收盤價4,135元；另一筆成交十張，成交價格為昨日跌停價3,790元。

世芯昨日股價終場下跌75元或1.78％，收在4,135元。觀察世芯籌碼動態，外資7月以來賣超1,588張，累計賣超金額達71億元。

法人表示，韓股持續跌跌不休，使得亞股欲振乏力，市場受到資金調節高估值股票的影響，矽智財（IP）族群近日陷入修正，除世芯，包括創意（3443）、力旺（3529）等高價相關概念股均呈現破線走勢。