上市櫃業績五天王 耀眼

上市櫃公司6月及上半年營收昨（13）日全數出爐，在AI需求強勁與半導體供應鏈升級等雙重引擎帶動下，最新營收五大天王出列，鴻海（2317）持續穩坐「金額王」，「連增王」為竹陞科技（6739），「月增王」為聯上（4113），「年增王」為三地開發，「新人王」由創新服務拿下。

據統計，6月營收規模名列前茅的上市櫃公司，依舊由AI與科技權值巨頭領風騷，鴻海以8,217.6億元稱霸，拿下「金額王」，其後依序為台積電4,426.8億元、廣達3,851.9億元。

相較於單月營收金額均由大型科技股霸榜，中小型股在營收月增率展現超強成長力道。營建股聯上受惠特定建案完工集中交屋入帳，6月營收較5月大增2,023倍，奪下單月營收「月增王」；生技公司新誠鎂、豪華遊艇大廠東哥遊艇月增率分別高達526倍、301倍，位居二、三名，顯示特定產業在步入旺季時，營收成長動能驚人。

「單月營收連續成長」則是檢視企業營運續航力指標，統計至6月，半導體智慧化系統整合廠竹陞科技營收已連續25個月成長，表現最為亮眼，凸顯半導體客戶產線升級需求極為暢旺。

此外，工控記憶體大廠宜鼎連續18個月營收增長、環保綠能概念股聯友金屬-創與記憶體IC設計廠鈺創皆連續13個月營收成長，透露AI需求強勁帶動關聯產業的張力。

至於「上半年累計營收年增率」，則由具資產活化與土地開發題材的三地開發以1,624倍居冠，緊隨其後的是地心引力累計年增297倍、三豐累計年增232倍，主要因素多半受惠於前期基期較低，加上今年營運迎來結構性大轉型或大型專案，繳出爆發性成長的成績單。

今年上市櫃的「新掛牌生力軍」，前六月營收年增率由創新服務以210.28％的佳績拔得頭籌；專攻太陽能EPC工程的聚恆-創以178.03％緊追在後；半導體高階檢測設備商倍利科也繳出91.41％的亮眼表現。