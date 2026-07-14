上市櫃營收三旺 6月5.6兆、上季16.1兆、上半年29.9兆…同創新高

上市櫃公司6月營收昨（13）日出爐，其中，6月營收5.65兆元、第2季營收16.12兆元、上半年合計29.98兆元，同步改寫單月、單季與半年度歷史新猷，展現三旺局面。展望後市，法人預期隨下半年電子業營運旺季到來，營收還將再上層樓。

受惠AI需求強勁，在台積電（2330）等AI供應鏈繳出亮眼佳績下，除國泰金（2882）、富邦金（2881）等金融保險業及三商等16家尚未公告，統計上市櫃公司6月營收達5.65兆餘元，創下歷史新高紀錄，連續第四個月超過5兆元大關，月增7.48%、年增46.35%。

第2季營收則為16.12兆元，較首季的13.86兆元成長16.31%，亦較去年同期的11.77兆元大增36.96%；累計上半年營收合計為29.98兆元，較去年同期22.77兆元成長31.68%。

法人分析，上市櫃公司單月、單季、及上半年營收同步創歷史新高，主要原因在於AI需求大爆發，且出貨熱度由晶圓代工、封裝測試、記憶體等產業一路擴張至電供、散熱、被動元件等零組件，使整體營運大好。

進一步觀察6月營收創歷史新高的公司，共187家，含括台積電、國巨*、華邦電、南亞科等，創新高家數為歷史同期最多，且是繼2021年12月193家以來的史上第二多。