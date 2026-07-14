快訊

致癌油食安風暴延燒 卓揆提產品重新上架3原則

今高溫飆38度防午後強對流 吳德榮：海神颱風難增強、壽命短

聽新聞
0:00 / 0:00

上市櫃營收三旺 6月5.6兆、上季16.1兆、上半年29.9兆…同創新高

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

上市櫃公司6月營收昨（13）日出爐，其中，6月營收5.65兆元、第2季營收16.12兆元、上半年合計29.98兆元，同步改寫單月、單季與半年度歷史新猷，展現三旺局面。展望後市，法人預期隨下半年電子業營運旺季到來，營收還將再上層樓。

受惠AI需求強勁，在台積電（2330）等AI供應鏈繳出亮眼佳績下，除國泰金（2882）、富邦金（2881）等金融保險業及三商等16家尚未公告，統計上市櫃公司6月營收達5.65兆餘元，創下歷史新高紀錄，連續第四個月超過5兆元大關，月增7.48%、年增46.35%。

第2季營收則為16.12兆元，較首季的13.86兆元成長16.31%，亦較去年同期的11.77兆元大增36.96%；累計上半年營收合計為29.98兆元，較去年同期22.77兆元成長31.68%。

法人分析，上市櫃公司單月、單季、及上半年營收同步創歷史新高，主要原因在於AI需求大爆發，且出貨熱度由晶圓代工、封裝測試、記憶體等產業一路擴張至電供、散熱、被動元件等零組件，使整體營運大好。

進一步觀察6月營收創歷史新高的公司，共187家，含括台積電、國巨*、華邦電、南亞科等，創新高家數為歷史同期最多，且是繼2021年12月193家以來的史上第二多。

營收 國泰金 富邦金

延伸閱讀

台股多頭反攻 營收當靠山

承啟6月營收月增35% 歷史新高

立盈營收／第2季及上半年雙創新高 AI半導體持續發熱

承啟營收／6月年增逾300%、第2季同創新高

相關新聞

上市櫃營收三旺 6月5.6兆、上季16.1兆、上半年29.9兆…同創新高

上市櫃公司6月營收昨（13）日出爐，其中，6月營收5.65兆元、第2季營收16.12兆元、上半年合計29.98兆元，同步改寫單月、單季與半年度歷史新猷，展現三旺局面。展望後市，法人預期隨下半年電子業營運旺季到來，營收還將再上層樓。

台股外資賣不停 內資撐盤

台積電法說會前，台股陷入「外資賣不停，內資買盤力撐」格局。加權指數昨（13）日開高後一度大漲976點，然遇美伊戰火再掀波瀾、韓股再度熔斷、外資再度賣超195.5億元等不利因素衝擊，盤中由紅翻黑，由投信領軍的內資力抗下，終場收小紅。

上市櫃業績五天王 耀眼

上市櫃公司6月及上半年營收昨（13）日全數出爐，在AI需求強勁與半導體供應鏈升級等雙重引擎帶動下，最新營收五大天王出列，鴻海持續穩坐「金額王」，「連增王」為竹陞科技，「月增王」為聯上，「年增王」為三地開發，「新人王」由創新服務拿下。

滙豐：台積電目標價3,350元

滙豐證券最新報告指出，台積電相關財務數據將優於預期，建議「買進」，目標價由2,800元調升至3,350元，居外資圈第六高。

世芯盤後鉅額交易 驚見跌停價3,790元

臺灣證券交易所昨（13）日盤後公告的鉅額交易成交資訊顯示，千金股世芯-KY出現十張鉅額交易成交在跌停價3,790元，遠低正常交易時段，引發市場關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。