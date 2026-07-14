台股外資賣不停 內資撐盤

台積電（2330）法說會前，台股陷入「外資賣不停，內資買盤力撐」格局。加權指數昨（13）日開高後一度大漲976點，然遇美伊戰火再掀波瀾、韓股再度熔斷、外資再度賣超195.5億元等不利因素衝擊，盤中由紅翻黑，由投信領軍的內資力抗下，終場收小紅。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利等名師看法，儘管技術面及籌碼面不利於台股短線創高，但對於基本面仍持續偏多看待，尤其台積公告營收達4,426億元，創單月新高，連帶達到財測高標，AI族群營運持續正向看待，將有望掀起一波業績行情，從6月營收起，接下來是季報、半年報，甚至是美股財報也將陸續登場。

展望後市，短線來看，指數不宜跌破前波黑K低點的44,594點，本周有三大事可能成為盤勢轉折，包括美國消費者物價指數（CPI）、台指期結算、台積電法說會。

操作上，考量短線類股輪動快速，建議搶短需要抓緊節奏，可留意軍工、生技醫療、金融股等；中長期的主流沒有改變，以AI為主的趨勢股仍可逢拉回布局。

受近期新台幣兌美元匯率偏弱影響，近期外資持續賣超台股，外資昨再賣超195.5億元，連七賣，累計7月賣超3,194.5億元。對短線行情敏捷的自營商亦賣超110.9億元，連七賣。不過，投信不離不棄，再買超125.7億元，連14買，累計買超1,480.06億元。三大法人昨合計賣超180.7億元，連七賣。八大公股行庫由買轉賣15.08億元，終止連七買。

台股昨日早盤一度大漲976點，多方資金持續點火，移轉進入權值、塑化、軍工、營收成長股等族群上，然盤中受美國與伊朗衝突再度進一步擴大、日韓股不僅率先翻黑且韓股收盤仍跌8.9%，顯然買盤追價意願不高，大盤終場僅小漲25點，收在45,380點，成交值重返兆元，達1.06兆元。

昨日盤面主要由台積電、台達電、富邦金及南亞等大型權值股撐盤，台積電終場上漲25元，收在2,440元，南亞更是直奔漲停價。