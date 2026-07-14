碳交所揪伴 推土壤碳匯

臺灣碳權交易所與農業部農業試驗所於昨（13）日簽署合作備忘錄（MoU），將共同推動我國土壤碳匯發展，結合農業專業、碳市場發展量能與資本市場的連結，攜手推廣土壤碳匯專案、人才培育與產業實踐，引導企業將自然資本納入ESG與永續策略。

合作備忘錄是在環境部氣候變遷署長蔡玲儀及農業部資源永續利用司長黃新達的共同見證下，由碳交所董事長林修銘與農試所長王仕賢簽署。

林修銘指出，企業的自然解方布局已從森林碳匯逐步延伸至農業領域，歐盟及日韓等國亦積極推動土壤碳匯與其碳市場制度連結，顯示土壤碳匯已成為淨零轉型中極具發展潛力的重要解方。台灣刻正積極配合環境部政策規劃，建置自身之總量管制與排放交易體系。