台股上周跌1426點 上市股票總市值減少4.62兆元

晶片股上周出現高檔回調，引發科技半導體板塊明顯震盪，加上近日美伊衝突再次升溫，市場不確定性攀高。中國信託投信表示，觀察上周資金流向，新興亞股淨流出65.8億美元，賣超力道依然集中在台股及南韓，台股遭外資拋售58.7億美元最多，南韓遭外資賣超23.3億美元居次，也是外資連續第三周賣超台灣、韓國股市，而印尼遭外資賣超1億美元，買超部分，印度獲外資買超12.8億美元居冠，另外，外資買超泰國4.7億美元、買超菲律賓0.6億美元。

2026-07-13 16:27