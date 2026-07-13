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台股上周跌1426點 上市股票總市值減少4.62兆元
證交所統計，7月9日台股收在45354.61點，周線下跌1426.01點，跌幅3.05%，以塑膠類指數下跌9.20%最大，貿易百貨類指數漲2.98%最多。上周全體上市公司市場總值新台幣148兆387.68億元，較前周減少4兆6225.04億元，減幅約3.03%。
證交所說明，上周未含金融類指數下跌1475.62點，跌幅約3.5%，未含電子類指數下跌176.21點，跌幅約0.74%，未含金融電子類指數下跌490.51點，跌幅約3.02%。
上周集中交易市場總成交金額為4兆2939.01億元，全體上市股票成交金額為3兆9518.15億元，股票成交量周轉率為3.3%。
各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類1兆3696.32億元，占全體上市股票交易金額34.66%；電子零組件類1兆1237.82億元，占28.44%；光電類3023.68億元，占7.65%。
成交量周轉率前3名產業依序為光電類14.42%、化學類 11.13%、電子零組件類9.13%。
證交所指出，累計今年初開盤至上周末共123個交易日，集中市場總成交金額126兆7462.14億元，市場日平均成交金額為1兆304.57億元，股票成交量周轉率110.45%，股票日平均成交量周轉率0.9%。
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