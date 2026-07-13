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重電大廠第2季營收創同期高 AIDC建設拉貨助攻

中央社／ 台北13日電

重電大廠今天公告6月營收，其中華城自結單月合併營收新台幣17.29億元，月增17.1%、年減25.8%，第2季自結營收54.55億元，季增14.7%，創歷年同期次高，累計上半年營收102.12億元，年減2.7%。

士電自結6月營收31.09億元，月增1.95%、年減10.6%，創同期次高，第2季自結營收95.62億元，年增7.9%，創同期新高，上半年營收211.21億元，年增10.27%，創同期新高。

展望今年營運，華城先前表示，整體接單能見度看到2029年，人工智慧資料中心（AIDC）在手訂單規模超過新台幣200億元，預估今年AIDC營收規模比重可超過15%。

華城預期下半年營運優於上半年，持續看好美國基礎建設和AIDC應用出貨表現，今年營收持續成長，半導體擴廠和AIDC建設、台電電網強韌計畫、國外電力基礎建設外銷市場，成為華城3大成長動能。

士電先前指出，今年包括台電電力建設、能源轉型、人工智慧資料中心AIDC、北美外銷、交通與公共建設統包工程等5大成長動能可期，今年營收和獲利目標年成長雙位數百分比，有機會創新高。

在北美市場AIDC基礎建設，士電預估今年美國市場成長幅度可提升至30%，北美AIDC應用訂單占士電整體訂單比重約3成。

亞力公布自結6月營收11.77億元，月增47.2%、年增39.7%，創同期新高，累計上半年營收53.75億元，年增16%，創同期新高，第2季自結營收28.35億元，創同期新高。

亞力先前指出，訂單能見度可看到2029年，今年看好半導體新廠擴建訂單需求，下半年營運可優於上半年，今年營運目標較2025年成長，人工智慧產業應用帶動重電設備需求，亞力未來商機包括能源電力電網建置、半導體晶片擴充新廠、以及AI工廠和AIDC機房建置等3大面向。

中興電6月營收28.33億元，月增18.45%、年增8.3%，創同期新高和單月次高，第2季自結營收75.33億元，創單季新高，上半年自結營收140.23億元，年增3.5%，創同期新高。

中興電先前預估，今年營運目標雙位數百分比成長，人工智慧算力和綠能轉型帶動成長無虞，其中高壓氣體絕緣開關（GIS）設備獲半導體晶圓大廠認證，第4季逐步出貨給國內新廠區，另外中興電今年涉入AI資料中心應用工程統包與建置項目。

營收 士電 華城

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