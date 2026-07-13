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外資賣超195億元…友達遭狂賣逾10萬張 但竟大買航空雙雄

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股13日盤中高低點震盪1,058.01點，終場收在45,380.52點，僅上漲25.91點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超195.77億元，統計外資買賣超個股，單日狂賣友達10萬6,993張，高居賣超個股冠軍，不過，航空雙雄齊獲外資買盤青睞，買超長榮航（2618）58,020張最多。

台股早盤以45,500.32點開出，上漲145.71點，盤中一度拉升至46,330.91點，上漲976.3點，午盤過後一度翻黑下滑至45,272.9點，盤中高低點相差1,058.01點，終場收在45,380.52點，上漲25.91點。

三大法人賣超210.66億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超195.77億元，投信買超96.09億元，自營商賣超（合計）110.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.64億元，自營商（避險）賣超91.34億元。

台積電（2330）為穩盤要角，最後一盤雖爆出5,972張賣單，拉低15元股價，終場收在2,440元，上漲25元，漲幅1.04%；台達電（2308）收1,890元，小漲0.53%；但其餘科技權值股包括聯發科（2454）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等都下跌，聯發科收在3,825元，跌幅2.55%。

統計外資賣超前十名個股中，賣超友達（2409）10萬6,993張，居賣超冠軍，另有4檔ETF也遭外資大賣，南亞科（2408）、英業達（2356）也遭外資大賣；另外，外資買超前十名個股中，買超長榮航58,020張，買超華航（2610）21,428張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

友達 外資 長榮航

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