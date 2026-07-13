快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

聽新聞
0:00 / 0:00

從手機到AI！mSAP製程切入高速光模組PCB 三大法人搶買臻鼎

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股13日開高走低，終場收在45,380.52點，上漲25.91點，漲幅0.06%。今日成交量前十名以ETF為主，成交值前十名中，漲勢最強的為臻鼎-KY（4958），股價13日強勢漲停，收646元。籌碼方面，三大法人同步買超，其中外資大舉買超臻鼎2.1萬張。

今日成交量前十名為友達（2409）、群創（3481）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）、華邦電（2344）、群益ESG投等債20+（00937B）、友訊（2332）、主動復華未來50（00991A）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、臻鼎、南電（8046）、欣興（3037）、華邦電、群創、聯發科（2454）、日月光投控（3711）。除了台積電上漲，載板股也都收紅，其中臻鼎走勢強勁，漲停亮燈。

臻鼎 6月營收170.33億元，年增32.8%，創歷年同期新高，累計上半年營收891.59億元、年增13.9%。臻鼎明日發放現金股利3.45元。

臻鼎董事長沈慶芳先前表示，AI仍在建置基礎設施的階段，真正的成長動能才要開始，並包括光模組、5G到6G，以及未來Edge AI等應用端市場，將來需求量會更大。沈慶芳說，AI晶片用的ABF載板尺寸愈來愈大，製造難度也愈高，因此供給仍相當吃緊，如上載板新建廠房需一段時間才能完成，預期ABF載板缺貨問題，二、三年內不易舒緩。

美系外資也預期，本波AI浪潮將持續擴大載板市場缺口，且缺口幅度將逐年增加，至2028年缺口率可能達42%，意味著供不應求的情況恐將延續至2028年。

此外，臻鼎也投入光模塊業務，法人分析，光模塊規格由400G升級至800G、1.6T世代，內部電氣通道面臨更嚴格的訊號完整性與低插入損耗要求，因此源自高階智慧手機SLP主板的mSAP製程開始導入高速光模組用PCB。

法人指出，臻鼎目前有七座mSAP廠房，且將全年資本支出由原先500億元上修至800億元，其中65%至70%投資於伺服器AI及光模塊業務，未來可望提升市占率。

臻鼎 台積電 群益

延伸閱讀

PCB、載板股火力全開 臻鼎、南電亮燈

台股開高走低ETF也多空交戰 成交前五大有3檔 ETF、0050零股交易旺

台塑、軍工聚人氣+台積電撐盤收漲25元 台股上揚25點收45,380點

外資拋震撼彈！ABF載板爆「史詩級缺貨潮」 台廠目標價翻倍飆

相關新聞

外資拋震撼彈！ABF載板爆「史詩級缺貨潮」 台廠目標價翻倍飆

高盛證券在最新釋出的「亞洲科技產業」報告中拋出震撼彈，直指ABF載板瓶頸難解，缺貨夢魘越演越烈，將帶動相關台系供應鏈明後二年獲利表現優於預期，因此大幅上調南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等四檔個股目標價。

晶片股回檔+美伊衝突升溫 外資連三周賣超台灣、韓國股市

晶片股上周出現高檔回調，引發科技半導體板塊明顯震盪，加上近日美伊衝突再次升溫，市場不確定性攀高。中國信託投信表示，觀察上周資金流向，新興亞股淨流出65.8億美元，賣超力道依然集中在台股及南韓，台股遭外資拋售58.7億美元最多，南韓遭外資賣超23.3億美元居次，也是外資連續第三周賣超台灣、韓國股市，而印尼遭外資賣超1億美元，買超部分，印度獲外資買超12.8億美元居冠，另外，外資買超泰國4.7億美元、買超菲律賓0.6億美元。

外資賣超195億元 友達遭狂賣逾10萬張 但竟大買航空雙雄

台股13日盤中高低點震盪1,058.01點，終場收在45,380.52點，僅上漲25.91點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超195.77億元，統計外資買賣超個股，單日狂賣友達10萬6,993張，高居賣超個股冠軍，不過，航空雙雄齊獲外資買盤青睞，買超長榮航（2618）58,020張最多。

從手機到AI！mSAP製程切入高速光模組PCB 三大法人搶買臻鼎

台股13日開高走低，終場收在45,380.52點，上漲25.91點，漲幅0.06%。今日成交量前十名以ETF為主，成交值前十名中，漲勢最強的為臻鼎-KY（4958），股價13日強勢漲停，收646元。籌碼方面，三大法人同步買超，其中外資大舉買超臻鼎2.1萬張。

一路賣到台積電法說前？ 三大法人賣超210億元

台股13日開高走低，盤中一度翻黑，高低點相差達1,058.01點，終場收在45,380.52點，上漲25.91點，漲幅0.06%，成交量1.02兆，三大法人賣超210.66億元。

群創、友達高檔震盪12%！專家示警「外強中乾」：大戶離場、散戶接棒

在今日（7/7）台股盤勢中，早盤雖由台積電撐盤，但多檔熱門股開高後，高檔獲利了結賣壓隨之湧現。 加權指數終場下跌2.31%，但扣除台積電後的指數重摔921.91點，跌幅達3.42%；櫃買指數亦重挫20.33 點，跌幅高達4.62%。 整體上市指數主要仰賴台積電與金融族群維持支撐，而過去資金集中度較高的AI中小型題材股則普遍回檔。 在投資人參與率高的面板雙虎，群創（3481）與友達（2409），已在高檔橫盤震盪超過半個月，近日紛紛震幅超過12%，成為市場關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。