從手機到AI！mSAP製程切入高速光模組PCB 三大法人搶買臻鼎

台股13日開高走低，終場收在45,380.52點，上漲25.91點，漲幅0.06%。今日成交量前十名以ETF為主，成交值前十名中，漲勢最強的為臻鼎-KY（4958），股價13日強勢漲停，收646元。籌碼方面，三大法人同步買超，其中外資大舉買超臻鼎2.1萬張。

今日成交量前十名為友達（2409）、群創（3481）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）、華邦電（2344）、群益ESG投等債20+（00937B）、友訊（2332）、主動復華未來50（00991A）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、臻鼎、南電（8046）、欣興（3037）、華邦電、群創、聯發科（2454）、日月光投控（3711）。除了台積電上漲，載板股也都收紅，其中臻鼎走勢強勁，漲停亮燈。

臻鼎 6月營收170.33億元，年增32.8%，創歷年同期新高，累計上半年營收891.59億元、年增13.9%。臻鼎明日發放現金股利3.45元。

臻鼎董事長沈慶芳先前表示，AI仍在建置基礎設施的階段，真正的成長動能才要開始，並包括光模組、5G到6G，以及未來Edge AI等應用端市場，將來需求量會更大。沈慶芳說，AI晶片用的ABF載板尺寸愈來愈大，製造難度也愈高，因此供給仍相當吃緊，如上載板新建廠房需一段時間才能完成，預期ABF載板缺貨問題，二、三年內不易舒緩。

美系外資也預期，本波AI浪潮將持續擴大載板市場缺口，且缺口幅度將逐年增加，至2028年缺口率可能達42%，意味著供不應求的情況恐將延續至2028年。

此外，臻鼎也投入光模塊業務，法人分析，光模塊規格由400G升級至800G、1.6T世代，內部電氣通道面臨更嚴格的訊號完整性與低插入損耗要求，因此源自高階智慧手機SLP主板的mSAP製程開始導入高速光模組用PCB。

法人指出，臻鼎目前有七座mSAP廠房，且將全年資本支出由原先500億元上修至800億元，其中65%至70%投資於伺服器AI及光模塊業務，未來可望提升市占率。