外資拋震撼彈！ABF載板爆「史詩級缺貨潮」 台廠目標價翻倍飆

高盛證券在最新釋出的「亞洲科技產業」報告中拋出震撼彈，直指ABF載板瓶頸難解，缺貨夢魘越演越烈，將帶動相關台系供應鏈明後二年獲利表現優於預期，因此大幅上調南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等四檔個股目標價。

高盛建議「買進」南電，並列為「首選」，目標價由1,115元大升至2,310元；景碩「買進」、目標價由555元大升至1,120元；欣興「中立」、目標價由630元大升至1,140元；臻鼎「買進」，目標價由388元大升至824元。

高盛科技產業分析師王冠詔指出，隨AI ASIC 載板市況與價格成長高於預期，加上伺服器 CPU 載板的需求成長遠比預期更佳，使得ABF載板缺貨情況比預期更嚴重，交期目前已拉長至 12 個月，而年初時僅 3-4 個月。

王冠詔預估ABF 載板缺貨潮可能會持續超過 30 個月，2026 年下半年、2027 年及 2028 年的缺貨率將分別達14%、34% 、51%，意味著漲價速度有可能會比預期更快，帶動台系載板廠毛利率與獲利表現均具備強勁的上修空間。

王冠詔並進一步預期，自 2026 年第3季起，最少到2027 年底，ABF 載板的長約（LTA）與現貨（Spot）價格每季將分別上漲 10%-15% 及 20% 以上。

此外，王冠詔還將 2025-2028 年預估的 ABF 全球整體市場規模（TAM）年複合成長率（CAGR），從先前預估的 33%大幅上調至 62%，預計市場規模將從 2025年的77億美元，一路向上增長，並於2028 年擴大至 330 億美元。

在 AI 伺服器與通用伺服器 CPU 載板強勁需求的推動下，王冠詔認為這兩大領域在 2025 年合計占ABF產業需求約26%，預計2026-2028 年將分別攀升至需求比重的 41%、53% 與 62%。

有鑒於整體產業正向樂觀的發展趨勢，王冠詔調升南電2026-2028年每股稅後純益（EPS）各9%、22%、36%；調升景碩2027-2028年EPS各8%、38%；調升欣興2027-2028年EPS各2%、6%；調升臻鼎 2027-2028年EPS各2%、11%。