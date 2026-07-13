晶片股回檔+美伊衝突升溫 外資連三周賣超台灣、韓國股市

晶片股上周出現高檔回調，引發科技半導體板塊明顯震盪，加上近日美伊衝突再次升溫，市場不確定性攀高。中國信託投信表示，觀察上周資金流向，新興亞股淨流出65.8億美元，賣超力道依然集中在台股及南韓，台股遭外資拋售58.7億美元最多，南韓遭外資賣超23.3億美元居次，也是外資連續第三周賣超台灣、韓國股市，而印尼遭外資賣超1億美元，買超部分，印度獲外資買超12.8億美元居冠，另外，外資買超泰國4.7億美元、買超菲律賓0.6億美元。

指數漲跌部分，中國信託投信表示，新興亞股上周平均下跌1.9%，南韓股市單周下跌7.6%跌幅最重，其次為台股下跌3%，而越南、印度也分別下跌1.8%及0.3%。漲幅部分，菲律賓上漲1.6%，印尼及泰國則分別上漲0.8%及0.6%。

中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，台股上周大幅震盪，單日漲跌幅度動輒千點，主要受晶片股明顯波動、美國升息不確定性等干擾，加上台股經過上半年快速地大幅上漲，對於部分評價面處於高檔的個股，可能陷入高檔整理或技術性修正，須留意僅有題材面，卻沒有實質營收的公司，此類股票應嚴控持股比重以降低風險，整體來說，市場已由全面上漲轉向個股表現分化的現象，投資策略更應回歸基本面。

徐啟葳強調，AI基本面仍相當強勁，AI已從過去單一伺服器題材，開始全面擴展至ASIC設計、先進封裝、PCB、CCL材料、高速傳輸、散熱、電源管理及光通訊等完整供應鏈，形成完整的成長主軸，加上全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，基礎建設需求進入長周期成長階段，相關產業鏈將持續受惠，外資也將台股由「中立」升評至「增持」，加權指數目標由45,000點上調至51,000點，主因正是AI帶動2026年至2028年企業EPS上修，短線指數或許以盤代跌，投資人操作宜採逢回布局策略，持續聚焦具基本面之AI主流股。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，中東局勢上周升溫帶動油價上漲，擴大市場對於聯準會的升息預期，美債殖利率走升，股市方面，儘管科技股面臨獲利了結賣壓，包括美國、歐元區、日本等股市一度承壓，隨後SK海力士赴美掛牌ADR超額認購七倍，激勵AI與半導體類股大漲，帶動美股周線收漲，而國際美元指數上周末因為美伊停火協議告吹而走強。

楊士醇認為，市場普遍預估6月CPI年增率約落在3.8至3.9%，不易低於市場預期的3.8%，核心CPI年增率則預估維持在2.9%不變，物價數據雖走緩但國際油價卻因美伊戰事再度攀升，美債殖利率恐呈現大幅震盪，市場開始聚焦即將到來的美國第2季財報表現，預計短線市場仍受消息面影響持續震盪，國際油價波動加上市場對聯準會升息預期的變化，市場不確定性提高，建議投資人能以多重資產配置來降低波動風險。

越南股市觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股在6月市場觀望氣氛濃厚，在無重大的政策、企業消息下，投資人傾向縮手，使得當月量能急凍，日均成交量僅剩18兆越南盾，較5月份的24兆、第1季的31兆元低25%、40%。

張晨瑋指出，越南政府已定調維持全年高增長目標，具體細項包括：下半年GDP增長率必須達到11.9%，衝刺全年10%的目標，並將全年通貨膨脹率控制在4.5%以內，此外，官方正積極推動公共投資撥款率達到95%，全年總額預計達1,040 兆越南盾，作為下半年經濟的主要拉動力，隨著下半年政府加速基礎建設投放，將有助於資金流動，活絡市場帶動，若資金成本能進一步降低，將有利股票投資者歸隊。另外，9月份越股迎來新興市場升級題材，成為市場觀察重點，預估大型集團股相對受到新資金青睞。

張晨瑋表示，中國信託越南機會基金將持續關注高度受惠之大型權值股、國有銀行等大型藍籌股，就長期的角度來說，大企業為越南經濟最佳的櫥窗，同時隨著外資回流越南，大型藍籌股也會是被動型資金的首選標的之一。