大華銀投信：美股下半年雙主線聚焦AI與半導體

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華美國MAG7+ETF（009815）經理人郭修誠表示，展望2026年下半年美股市場，利多核心依然環繞「AI與半導體」形成的雙引擎強勢驅動。

從持股產業來看，郭修誠表示，009815高度集中於科技七巨頭（Mag 7）與全球半導體龍頭。首先，以輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、Alphabet和亞馬遜（Amazon）為首的雲端與軟體巨擘，隨著AI商業化落地與企業級應用的全面普及，資本支出正迎來高回報變現期，推動營收與獲利持續高速增長。其次，高階硬體與晶片製造端利多頻傳。台積電（2330）、博通、艾司摩爾及美光（Micron）等半導體核心供應鏈，在2奈米及更先進製程量產、高速傳輸晶片與高頻寬記憶體（HBM）供不應求的推升下，穩牢掌握定價權，毛利率與產業護城河進一步拓寬。同時，蘋果與Meta等巨頭積極將AI整合至消費級終端裝置，下半年傳統旺季的換機潮與裝置升級，將進一步拉動軟硬體生態系的業績大爆發。

郭修誠指出，美股2026下半年將受惠於三大利多：一：政策紅利與減稅法案正式發酵2026年美國政府推出的「大而美法案」（包含減稅與放寬關稅財政政策）進入實質落地期，大幅減輕了美國本土大型企業的營運與稅務成本。這項政策紅利直接挹注科技龍頭的現金流，使美股大型成長股的股東權益報酬率（ROE）持續看俏，成為全球資金追逐AI紅利的首選。

二：雲端巨頭「資本支出」無痛變現，企業獲利續呈雙位數飆升市場原本擔憂的AI投資泡沫並未發生。根據彭博最新研調數據，2026年全球雲端服務供應商（CSP）的技術設備與軟體投資資本支出仍維持近30%的強勁年增率。更重要的是，下半年美股企業獲利預估將延續雙位數的高速成長，顯示大型科技股已經跨過「純燒錢階段」，進入企業級商業化應用的獲利變現期。

三：預防性降息重啟，強大現金流築起高利潤護城河隨著美國通膨結構趨於穩定，美國聯準會（Fed）在下半年重啟寬鬆貨幣政策的預期升溫。即使市場面臨地緣政治的零星擾動，科技龍頭與頂尖半導體供應鏈憑藉著「零負債或高自由現金流」的體質，在利率下行循環中具備極強的定價權與估值拉抬空間。

大華銀投信表示，該基金精準卡位美股權重最高的「科技巨頭」與「半導體設備製造」雙主線。在下半年傳統旺季與總經利多疊加下，高階晶片製造、封裝及邊緣運算軟體等板塊，可望成為引領標普500與那斯達克指數擴張的領漲火車頭。

郭修誠指出，在強勁的基本面利潤支撐與AI算力紅利持續釋放下，這套「巨頭＋頂尖半導體」的黃金戰隊陣容，將在下半年美股多頭行情中繼續扮演領軍角色。