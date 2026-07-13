一路賣到台積電法說前？ 三大法人賣超210億元

台股13日開高走低，盤中一度翻黑，高低點相差達1,058.01點，終場收在45,380.52點，上漲25.91點，漲幅0.06%，成交量1.02兆，三大法人賣超210.66億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超195.77億元，投信買超96.09億元，自營商賣超（合計）110.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.64億元，自營商（避險）賣超91.34億元。

台積電（2330）今日為穩盤要角，收2,440元，上漲1.04%，台達電（2308）也收紅，收1,890元，小漲0.53%。但其餘科技權值股如聯發科（2454）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等都下跌，聯發科收3,825元，下跌2.55%。

今日上市櫃下跌家數超過1,200家，跌停家數合計30家，重災區落在被動元件、IC設計、功率半導體，被動元件龍頭國巨*（2327）大跌逾9%，收816元，華新科（2492）、信昌電（6173）、禾伸堂（3026）等都摜入跌停；IC設計瑞昱（2379）、聯詠（3034）、矽創（8016）跌停，富鼎（8261）、德微（3675）、台半（5425）、強茂（2481）跌停亮燈。

較為強勢的族群剩下矽晶圓、無人機概念股及台塑四寶，環球晶（6488）、中美晶（5483）、台勝科（3532）等漲停；無人機部分，漢翔（2634）、晟田（4541）、雷虎（8033）、台船（2208）、和成（1810）等攻漲停。台塑集團中南亞（1303）、台塑（1301）都漲停，台化（1326）大漲超過8%，台塑化（6505）漲逾7%。

台塑四寶公布今年第2季、上半年獲利，若跟去年同期獲利相比，四寶全數大幅度地由虧轉盈。南亞去年上半年EPS為-0.46元、台塑-1.03元、台化-1.24元，台塑化-0.4元，今年則大幅跳升，南亞上半年EPS 5.17元，為四寶中最高，台塑化上半年EPS4.32元，台塑EPS 2.19，台化EPS 2.11元。