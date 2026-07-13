台股震盪逾千點終場小漲 光學、台塑四寶表現亮眼

在今日（7/7）台股盤勢中，早盤雖由台積電撐盤，但多檔熱門股開高後，高檔獲利了結賣壓隨之湧現。 加權指數終場下跌2.31%，但扣除台積電後的指數重摔921.91點，跌幅達3.42%；櫃買指數亦重挫20.33 點，跌幅高達4.62%。 整體上市指數主要仰賴台積電與金融族群維持支撐，而過去資金集中度較高的AI中小型題材股則普遍回檔。 在投資人參與率高的面板雙虎，群創（3481）與友達（2409），已在高檔橫盤震盪超過半個月，近日紛紛震幅超過12%，成為市場關注焦點。

2026-07-13 14:09