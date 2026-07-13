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台股震盪逾千點終場小漲 光學、台塑四寶表現亮眼

中央社／ 台北13日電

台股今天反映休市期間美股與亞股漲勢，早盤一度大漲近千點並站上46000點，但隨著市場獲利了結賣壓出籠，加上亞洲股市震盪，指數漲幅收斂，盤中高低點震盪達1058.01點。終場加權指數上漲25.91點，收45380.52點，漲幅0.06%，成交值新台幣1兆257.16億元。

權值股收盤表現分歧，台積電終場上漲25元，收2440元；聯發科下跌100元，收3825元；鴻海下跌1元，收236.5元；台達電上漲10元，收1890元。

台積電今天公布6月營收，為新台幣4426.8億元，月增6.2%，年增67.9%，創單月新高。

電子類股指數下跌0.07%、金融類股指數下跌0.49%；代表中小型股票的櫃買指數開高走低，下跌1.2%。

光學族群今天走強，股王大立光開盤即攻上漲停價4345元，並鎖住漲停板，聯一光則以74.30元攻上漲停；先進光一度以198元漲停後拉回，收盤漲幅4.72%，收188.5元。

台塑四寶今天表現強勢，台塑、南亞分別以60.2元、199.5元攻上漲停板；台塑化與台化分別上漲7.31%、8.33%。

萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者表示，市場聚焦台積電將於16日舉行法說會，預期內容偏向正面，加上今天台積電盤後公布6月營收，市場估可望續創新高，因此台積電將是支撐大盤的重要力量。

他說，接下來市場關注焦點將轉向台積電第2季財報及下半年展望，目前法人普遍預期仍將優於市場預期，有助支撐台股表現。

不過，王榮旭也提醒，目前市場已不完全由基本面主導。近期包括三星電子、美光等公司財報表現亮眼，但公布後股價反而下跌，市場對利多反應已有鈍化現象，現階段股市走勢更受籌碼面與技術面影響。

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