台塑、軍工聚人氣+台積電撐盤收漲25元 台股上揚25點收45,380點

台股13日收盤上漲25.91點，終場以45,380.52點作收，成交量1兆257.16億元；台積電（2330）收盤價2,440元，上漲25元，漲幅1.04%。

台股早盤走揚卻遇上檔賣壓，多空一路較勁，大盤盤中轉跌後，多頭除持續維持台積電強勢之外，也鎖定大立光（3008）及環球晶（6488）具題材指標股作價，輔以富邦金（2881）、國泰金（2882）、兆豐金（2886）、華碩（2357）、南亞（1303）及台塑化（6505）等權值股穩定盤勢；軍工題材的漢翔（2634）、晟田（4541）、雷虎（8033）、台船（2208）、和成（1810）等吸引人氣。

今日成交金額大且走高為：臻鼎-KY（4958）、南電（8046）、欣興（3037）、南亞、台達電（2308）、華通（2313）、合晶（6182）、鈺創（5351）及光寶科（2301）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、群創（3481）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、友達（2409）、禾伸堂（3026）及。

第一金投顧表示，加權指數在均線糾結處蓋頭反壓下仍然具有一定壓力存在，雖試圖反攻站回月線之上仍遭遇賣壓湧現，在交易量為顯著放出展現攻擊力道下，整體仍屬於橫盤整理格局，資金仍找尋題材進攻，操作宜選股不選市。

本周三（15 日）即將公布美國6月消費者物價指數（CPI），該數據的降溫幅度將直接決定聯準會下半年的降息路徑，若通膨僵固性高於預期，恐再次推升美債殖利率並加劇外資對亞股的提款壓力；緊接著本周四（16 日）台積電將召開第2季法說會，市場將高度聚焦其資本支出是否進一步上修、2 奈米量產進度及 CoWoS 先進封裝產能擴充等 AI 產業最核心的指引，在重量級總經數據與產業法說揭曉前，盤勢震盪勢必加劇，建議操作上應適度調降融資槓桿，將整體持股水位嚴格控管，保留充裕現金以因應外資籌碼高波動的洗盤風險。

核心選股策略上，現階段應嚴守汰弱留強與長線保護短線的法人紀律。針對引領長線趨勢的 AI 伺服器核心供應鏈、半導體先進封裝及矽光子等科技主軸，建議採取買黑不買紅的逢回佈局策略，耐心等待股價量縮回測中長期均線或重要支撐時再行分批承接，切忌於法說會前夕盲目追高。