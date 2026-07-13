群創、友達高檔震盪12%！專家示警「外強中乾」：大戶離場、散戶接棒

＊原文時間7月7日。

在今日（7/7）台股盤勢中，早盤雖由台積電撐盤，但多檔熱門股開高後，高檔獲利了結賣壓隨之湧現。

加權指數終場下跌2.31%，但扣除台積電後的指數重摔921.91點，跌幅達3.42%；櫃買指數亦重挫20.33 點，跌幅高達4.62%。

整體上市指數主要仰賴台積電與金融族群維持支撐，而過去資金集中度較高的AI中小型題材股則普遍回檔。

在投資人參與率高的面板雙虎，群創（3481）與友達（2409），已在高檔橫盤震盪超過半個月，近日紛紛震幅超過12%，成為市場關注焦點。

技術與籌碼結構：多頭排列下的「散戶化」隱憂

從兩家公司的技術線型與最新籌碼數據來看，隱藏著結構性的矛盾：

群創3481：技術面與籌碼結構

技術線型：跌破五日、十日均線，呈現多頭排列，短期技術指標仍維持在高檔區。

籌碼結構：400張以上大戶持股比例下滑至42.21%；相反地，散戶持股比例上升至31.04%，總股東人數攀升至952,218人的歷史高點。籌碼呈現由大戶流向散戶的「分散」跡象。

友達2409：技術面與籌碼結構

技術線型：同樣跌破五日、十日均線，呈現多頭排列，短期技術指標仍維持在高檔區。

籌碼結構：400張以上大戶持股比例降至48.83%；散戶持股比例則升至25.32%，總股東人數來到658,612人。同樣面臨大戶減持、散戶接棒的結構性轉變。

當漂亮的均線多頭伴隨著「大戶離場、散戶接棒」的籌碼分散訊號，意味著撐盤主力已逐步由法人轉向一般投資人。這將導致股價對消息面的敏感度顯著提升，未來波動只會加劇。

財報數據檢視：營運走出低谷 但跟得上股價嗎？

從最新公布的綜合損益表來看，兩家公司在本業回溫的同時，對於新技術的資源配置與研發投入，但獲利能力真的配得上股價嗎？

1.群創（3481）：研發投入趨緩 基本面與題材存在規模落差

群創2025年全年合併營收總計新台幣2,267億元，稅後淨利為6.7億元，基本每股盈餘（EPS）為0.03元。

進入2026年第一季，受惠大尺寸面板庫存去化完畢與報價回暖，Q1單季營收回升至約666億元，單季EPS轉盈至0.2元。

然而進一步檢視其研發費用（研究發展費）數據：

2023年：120.12億元 2024年：124.07億元 2025年：118.38億元 2026年第一季：29.47億元（低於2025年第一季的30.79億元）

數據顯示群創近年的研發費用呈現小幅修正。雖然市場近期高度關注其扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，且傳出出貨量成長10倍的捷報，但由於群創原本的傳統面板營收基期過於龐大，預估半導體相關業務的營收占比在短期內仍不到1%。

在實質基本面尚未能完全跟上題材熱度的情況下，群創股價因前期漲幅較大，面對大盤回檔時承受了較顯著的修正壓力。

2.友達（2409）：研發投入明顯增加 具備實質技術基底防禦性

友達2025年全年度合併營收約為2,813.9億新台幣，創下近4年來新高，順利終結連續三年的虧損，全年EPS達成0.9元。

然而，受到第一季傳統淡季的季度性波動影響，友達最新公布的2026年第一季單季EPS為-0.15元。

值得注意的是友達在技術研發上的實質投入。檢視其研發費用數據：

2023年：132.31億元 2024年：160.28億元 2025年：159.76億元 2026年第一季：44.14億元（顯著高於2025年第一季的37.65億元）

從歷年數據可以看出，友達自2024年起便將研發費用大幅拉高至160億元上下的規模，到了2026年第一季更出現單季明顯跳升。

這些資源主要密集投入於車用智慧移動場域、Micro LED巨量轉移以及次世代光通訊的CPO（共同封裝光學）技術。這種研發費用的實質增長，反映出公司在轉型路徑上的積極度與資源支撐。

相較於短線因題材推升、股價基期已高的群創，友達具備更扎實且持續擴大的技術基底投資，在市場資金退潮時，反而展現出較強的抗跌性。

750億以上大股本 轉型速度成考驗

展望面板產業未來，雖然傳統LCD面板的景氣循環已步入庫存去化尾聲，整體報價呈現結構性回暖，但真正決定雙虎長線價值的仍在於新技術的變現能力。

從財務與現實層面來看，群創與友達本質上皆屬於權值大牛股，兩家公司的股本均超過750億元。

在如此龐大的股本與營收基期下，不論是FOPLP或是CPO業務，在發展初期佔整體營收與獲利的比重皆相當有限，難以在短時間內對每股盈餘（EPS）產生顯著的拉動效果，這正是「大牛轉型慢」的限制。

以目前市場預期來看，友達的CPO業務最快也要到2027年下半年才具備實質出貨機會，轉型效益的發酵必然需要較長的時間成本。

此外，傳統面板本業依舊是兩家公司目前的營收主體。

面板報價若要持續調升並轉化為實質獲利，必須仰賴全球電視、IT產品等終端消費需求的實質配合；若全球消費力道疲弱，強行調漲報價恐將面臨下游客戶砍單或轉單的風險，進而引發量價齊跌的反效果。

綜合來看，FOPLP與CPO雖是確定的產業轉型技術，但目前的股價走勢已部分提前反映長線預期。在大盤結構面臨修正、且籌碼呈現「大戶流出、散戶接棒」的分散格局下，投資人仍須審慎評估高檔題材股的修正風險。

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