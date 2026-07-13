台股開高走低一度大漲976點、月線盤中得而復失 台積電力守漲勢撐盤

上周五美國四大指數均收紅，以S&P500指數上漲0.4%最高。台股13日如預期開高，一度大漲976點至46,330點，可惜受到韓國股市大跌逾7%、一度熔斷影響，台股開高走低，甚至一度翻黑，轉為下跌81點，月線也得而復失。台積電（2330）盤中最高上漲65元至2,480元，且始終維持漲勢，力撐大盤。

法人指出，月線得而復失，顯示上檔壓力仍有待化解，短期均線反壓依然存在。不過值得留意的是，下檔45,000點至45,300點附近都有出現低接買盤，且成交量明顯量縮，可見恐慌性賣壓漸有收斂。觀察月線、季線仍維持上揚，或有機會延續4月以來的波段慣性，即在月線附近整理後重啟上揚攻勢，但短期三均線有朝向重合糾結發展，仍需時間化解短均向下與月線交叉的可能。