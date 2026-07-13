貝萊德：在AI投資布局上 透過「稀缺資源」來參與趨勢

市場充斥AI 熱潮是否過熱的爭論，但貝萊德智庫指出，重點不在於當前股票評價，而是在企業獲利未來是否繼續維持在強勁的水準。貝萊德認為企業的獲利能力有望延續，因此維持加碼美股的立場，並偏好布局 AI 發展不可或缺的稀缺資源與關鍵基礎建設。

貝萊德表示，目前是否處於AI泡沫之中，取決於AI 能否將當前資源的稀缺轉化為未來的富足。市場正逐步反映此一結果，預期AI將帶動生產力與經濟成長，進而支撐當前企業亮眼的獲利。

貝萊德表示，S&P 500 指數第2季獲利預估將較去年同期成長 23%，是連續第七季達到雙位數成長。席勒本益比已攀升至 41 倍，達到網路泡沫時期曾出現的高水準。不過，未來12 個月預估本益比約21倍，主要是因為企業獲利預期隨著股價同步大幅上修。

在AI投資布局上，貝萊德更傾向透過「稀缺資源」來參與這波趨勢。不必知道最終是哪一個 AI 模型或應用將勝出，只要清楚知道所有 AI 系統都離不開晶片、記憶體、電力與資料中心的基礎建設。

貝萊德指出，供應這些稀缺投入要素的企業，不僅能受惠持續增加的資本支出，而且在許多情況下更擁有長期在手的訂單，讓未來獲利預測更具把握。因此，聚焦稀缺資源除了有助於因應獲利持續的未知數，也是對AI最具信心的投資主題。