日、韓股大跌！台股跟著蒸發千點 午盤翻黑、櫃買回測季線

台股13日開高後大漲，一度漲至46,330.91點，大漲976.3點，但隨即遇到賣壓，雖一度試圖反攻，但午盤仍由紅翻黑，櫃買走勢更弱，直接再度回測季線。上市櫃盤中下跌家數超過1,300家，跌停家數逾30家，重災區集中在被動元件、IC設計，大多是近日大漲的族群。

美股雖然在台灣休市時上漲，但周一美國期指下跌，那斯達克期貨指數盤中下跌逾1%，亞股部分，日股重跌約2%，韓股更大跌超過7%。台股也跟著開高走低，雖然台積電仍上漲逾1%，但加權指數仍一度翻黑。

除了台積電維持紅盤，台達電也維持上漲約1%，鴻海也小漲，但台光電、聯發科、聯電、日月光投控等都下跌。族群方面，被動元件、IC設計、功率半導體等近期強勢族群重挫，被動元件龍頭國巨*大跌逾9%，華新科、信昌電、禾伸堂等都摜入跌停；IC設計瑞昱、聯詠、矽創都跌停，功率元件台半、德微等也跌停。

今日只剩矽晶圓族群、ABF載板、無人機概念股以及台塑四寶較為強勢，環球晶、中美晶漲停。