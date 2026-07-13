別急下車！大立光還沒漲完 野村大升目標價至6,000元

光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）拓展新領域迎來大突破，13日盤中更以4,345元攻漲停。外資野村證券出具最新報告指出，大立光在共同封裝光學（CPO）光纖陣列（FA）元件取得具體進展，較今年COMPUTEX期間釋出的進度更為積極，距離量產更近一步，因此維持「買進」評等；目標價由4,310元調升至6,000元，隱含上漲空間約52%。

野村指出，據悉大立光已成功掌握一家核心客戶的單排（one-row）光纖陣列產品，預計目標是在2026年9月前啟動試產、最快可能於2027年年中正式開始量產。

野村表示，為了迎接新產品量產，大立光規劃導入全自動化生產能力，藉此協助客戶加速放大產量、提升故障排除效率，並達到光纖陣列所需的高精度對準要求。據了解，大立光目前與其他客戶的合作，主要處於新世代產品的概念驗證（PoC）階段。此外，大立光認為，光柵耦合（GC）才是主流的設計路線。

另外，在核心的智慧手機業務方面，野村預期iPhone相機升級趨勢將在2027至2028年間更加強勁。除了2026年旗艦機主鏡頭導入可變光圈（VA）外，2027年可變光圈將再升級，大立光更有望進一步供應光圈葉片，且2028年主鏡頭解析度將再提升。此外，2027年iPhone預計採用更複雜的潛望式鏡頭以實現高解析度內變焦，大立光將憑藉技術領先優勢持續受惠。