開融資買0050正2變「正5」賺更快？專家教「均線與跌幅加碼法」：別ALL IN

最近正二很熱門，0050的正二成交量暴衝，衝到比0050本身還大三倍。但正二不是說會歸零、不適合長期持有嗎？先講結論：正二會不會把你弄死，關鍵在於你是買什麼標的的正二，工具本身反而不是重點。

為什麼會有「正二長期一定歸零」的說法？其實是把兩件事混在一起講了。

一件是每日重設比例這個機制，會造成損耗，另一件是你買的那個標的長期到底有沒有在漲。

重設比例之所以會造成損耗，是因為這檔ETF每天收盤都會把槓桿拉回兩倍。

一檔原型指數從100開始，第一天漲10%到110、第二天跌10%到99，來回一趟跟一開始100比是少了1點。但正二是兩倍槓桿，第一天漲兩成到120，第二天跌兩成就剩96。

原型是99、正二剩96，3塊錢的差距，就是所謂「損耗」。但損耗是這種漲一天跌一天、原地區間震盪，才會出現的狀況。如果是一路往上、每天漲多跌少的盤，正二的複利反而幫你加分。

所以正二會贏還是會輸，看的是你買的那個指數，長期是不是一路往上。

所以當然不是隨便什麼指數開槓桿就會賺，指數本身漲得夠不夠猛，績效就會差很多。

即使是長期漲多跌少的標的，也會因為漲得夠不夠兇去影響到正二的表現。

同樣開兩倍槓桿 績效的關鍵在動能

以NASDAQ與S&P500與他們的槓桿型來對比績效，從2007拉到2026，經歷過2008年暴跌一半的金融海嘯。

1萬塊買NASDAQ原型，滾到大概20萬，年化16.7%。選NASDAQ正二，滾到83萬，年化25.6%，績效差到4倍。

但你買S&P500的話，差距就小很多。原型1萬塊滾到7.6萬，正二滾到15萬，差不多就翻一倍而已。

正二每天把槓桿拉回兩倍這個動作，在一路往上的盤能發揮複利加碼作用；S&P500漲得溫和，正二能放大的空間就有限。

所以在長期持有正二的前提，就是要先考慮指數夠不夠活潑，是不是足夠會漲。

回到台股。0050台積電權重很高，成分股也都是科技股。一樣看十年，0050含息漲了大概八倍，00631L也就是0050的正二，漲了近40倍。原型8倍、正二40倍，績效差了5倍。

看到這裡，你可能想眼睛一閉去買0050正二了。

但把時間倒轉回2022股債雙殺那年的低點看，就完全不是這個樣子，2022年10月低點，0050從2016到2022年計算含息漲了大概86%，00631L漲了268%，正二績效大概就是原型的三倍。正二在高點看起來最暴力的那塊超額獲利，遇到空頭就會被快速吃掉。所以如果你是在相對高點、看到正二漲這麼兇才追進去，跌下來會特別痛。

加碼正二重點原則：逢低買、不追高

要如何因應正二這種特性呢？很簡單，逢低買，但不要追高，你就不會吃到跌最重那段。我自己有不同的評估方式。

首先，新錢要進場加碼時，先看年線，確認過去一年的平均成本，在看盤軟體上大多是240日均線那條。

指數在年線上，新錢就買原型；低於年線，就買正二，一次買齊就好。

這邊講的年線是用原型的K線圖來判斷，不是用正二的。低檔買到的正二，不用再換回原型。

因為市場長期漲多跌少，又好不容易在便宜的位置買到正二，這時候就是讓獲利去奔跑，抱牢才賺最多，不要亂把金雞母殺掉。

那手上已經有的原型，要不要換成正二？這是第二層，這時候我會以跌幅來判斷，而不是年線。

因為年線是一翻空你就得動的訊號，指數一跌破，按照上面講規則就，你就要把原型轉換成兩倍的正二。

問題是你不會知道這次跌破之後是小跌就上、還是要來一段大崩盤。

萬一是崩盤，你在剛跌破年線、相對還很高的位置就把整個部位拉到兩倍，接下來那段大跌會用兩倍的速度啃你的肉，痛得要命。

改用跌幅分批，好處是不會在跌一點點的時候就全換成正二，也因為分批轉換，逐漸降低平均成本，過程的壓力可以降低很多。

但一些具體細節，像是如何分配跌幅與次數，台股美股要合併看還是分開看，平常就要先想清楚寫下來，別等大跌當天才臨時想。

這套方法還順手提起了一個很多人卡住的問題：要留一筆現金等崩盤加碼？我的答案是不用。

對我來說，轉換本身就是加碼，現金拖累效應會拖死你的投報率。平常有錢進來，如果指數在年線以上，就持續累積原型。等市場修正，我再按照原本的設定，把原型換成正二，整體曝險就拉高了。在相對高點買的原型，就是之後殺低要拿來轉換的原料，最後你手上通常會變成原型跟正二都有。

加碼不是只有一種工具

前面教你的規則是「高檔抱相對抗跌的、殺低才換積極的」，這方面我原型與正二轉換的策略是做NASDAQ，台股的核心是直接選台積電，佔我長線部位大概35%，反而不是0050。

原因有兩個。第一，現在大盤從關稅低點一路噴上來，漲了快三萬點、創歷史新高。在這種高檔，我對台積電的信心很足，它未來的成長的能見度，我抱得安心。

第二，也是更關鍵的，高檔時，台積電比正二更抗跌。

你看2025年4月那次，台積電從高點跌了大概三成，631L直接跌五成。同樣高檔遇到大修正，抱台積電的人比抱正二的人少賠很多。

這跟我前面講的「正二的超額獲利在高檔很爽沒錯，但遇到暴跌會被吃掉」是同一件事。就算要衝績效，我也不只靠正二，還有波段策略。

所以我長線可以保持穩定執行，而不用去開槓桿、衝績效。把所有加速的壓力全部丟給正二一個工具、然後歐印下去，反而比較脆弱。

投資部位裡 槓桿型ETF要如何配重？

多數投資人看到正二漲40倍就想重壓，著眼點在「能賺多少」。但借助查理蒙格的智慧，總是把事情反過來想，那就是從「你能忍受帳上虧多少」反推。

以過去兩次大崩盤計算，正二的跌幅，大概是原型的1.6倍。2008金融海嘯那種等級，原型跌一半，正二跌八成；2025年4月對等關稅，原型跌三成，正二跌五成。以這種最壞的情況回推，帳上虧到什麼程度會讓你睡不著、會想砍在低點？

把那個數字定出來，再回推正二最多放多少。資產規模越大，能承受的回檔程度就越低，你的容忍度要抓得越保守，再來看怎麼配。

假設你今天要的曝險是一倍，大盤漲多少你就大致賺多少，這時候你有兩種方式。一種是全部放在原型，或是是一半買正二、一半擺現金。

50%正二的曝險剛好也是一倍，跟全押原型的績效和風險其實差不多。差別在跌的時候。大盤跌兩成，績效打八折，但你手上還有沒有能加碼的現金，心裡感受差很多。

或是如果你想加速、又不敢整碗端去全買正二，有也可以參考：80%原型加20%正二，整體是1.2倍槓桿；70%正二加30%現金，是1.4倍。想開多大槓桿，自己照這個邏輯調整。

還有一個考量，看你有怎樣的條件。如果你還年輕、資產還在累積，想賺多點錢翻身，曝險可以開得積極一點。

可是如果你資產已經有一定規模、或者再過幾年這筆錢就要拿來退休，那你比較輸不起，曝險就要收斂，寧可少賺也不要被一次大跌打回原形。

同樣一套正二的規則，套在不同人生階段的人身上，開的大小應該完全不一樣。

最近有人在玩一種更拼的，叫0050正五。做法是用融資開2.5倍去買正二，2.5乘以2，整體曝險變五倍。這有多危險？融資是跌四成就斷頭、本金歸零。

而正二跌幅是大盤的1.6倍，大盤只要跌25%，正二就跌四成，你直接被斷頭洗出場。就算大盤沒跌到25%、只跌個兩成，你本金也會被吃掉八成。另外融資利息一年7%，這是你每年要先付掉的成本。

真的手癢想試，至少別歐印，拿一小部分閒錢去開就好，壓力會小很多。我自己是不建議啦。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：波動大、有損耗會歸零？長期持有正二迷思，選錯績效差5倍！逢低加碼把握兩重點原則