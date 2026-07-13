無人機概念股繼續噴！長榮航太秒填息、漢翔等衝漲停

立法院會日前通過朝野共四版本無人機條例交付審查，預計16日由經濟、外交及國防、財政三委員會聯席審查，隨著審查日期接近，無人機概念股13日持續大漲慶祝，漢翔（2634）、晟田（4541）、保勝光學（6517）等都攻上漲停，長榮航太（2645）盤中大漲近8%，和成（1810）、台船（2208）漲逾6%，中光電（5371）、龍德造船（6753）上漲逾5%。

目前送交委員會審查的版本，包括國防部版、民進黨立委林楚茵版、民眾黨版及國民黨版，另有國民黨立委賴士葆提出的兩個版本，預計於14日院會交付審查。

無人機概念股持續強勢表態，其中長榮航太今日除息現金股利5元，參考價235元，而今日長榮航太直接跳空開高，開盤即秒填息，盤中並大漲逾7%，一度衝上258元，再刷歷史新高。漢翔、晟田、保勝光學等攻上漲停。

地緣政治風險升溫與現代戰爭型態轉變，帶動軍用無人機需求增加，且無人機應用也逐步延伸至農業、能源巡檢、物流及公共安全等商用場景。市調機構預估，全球無人機市場規模，從2025年的445億美元，到2035年可望成長至2,099億美元。

法人分析，觀察國內無人機供應鏈，在中大型監偵型無人機部分，漢翔及長榮航太具有民用飛機零組件製造經驗，在中大型監偵型無人機製造方面可望取得領先優勢。

漢翔近二年積極佈局無人機，除了開發「無人機偵測與干擾」反制系統，也成功開發一款具備AI自主飛行能力的無人機，可以隨時上市。

漢翔也與美商合作推出視覺導航系統，整合衛星3D圖資與AI，僅需低價攝影鏡頭即可在無GPS環境下達公分級目標定位，符合國軍「低成本、高產能、抗干擾」不對稱作戰需求，期盼政策將抗GPS干擾納入無人機基本配備。