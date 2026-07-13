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海力士崩跌逾12%！南亞科毛利率飆79.5%仍翻黑 記憶體僅3檔逆勢抗跌

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
AI浪潮持續推升全球記憶體需求。路透
AI浪潮持續推升全球記憶體需求。路透

AI浪潮持續推升全球記憶體需求，晶圓大廠積極擴產，但台股記憶體族群13日卻逆勢承壓。雖然台股盤初一度大漲近千點，南亞科（2408）受惠亮眼財報激勵，一度勁揚逾7%，但受SK海力士在韓股重挫逾12%拖累，盤中股價翻黑，華邦電（2344）、晶豪科（3006）等同步走弱，盤面僅剩鈺創（5351）、宇瞻（8271）及商丞（8277）逆勢力守紅盤。

拖累族群表現的關鍵，在於南韓記憶體龍頭SK海力士。該公司上周五才於那斯達克掛牌發行ADR，成功募資逾260億美元，首日收盤勁揚12.8%，市場原先看好AI需求將持續推升高頻寬記憶體（HBM）與DRAM成長。不過，今日首爾股市開盤後，獲利了結賣壓迅速湧現，加上美伊衝突升溫引發避險情緒，SK海力士股價一度重挫逾12%，並拖累韓國KOSPI指數跌逾5%。

這股空頭大浪直接衝擊台股記憶體族群。最可惜的是台廠龍頭南亞科，其10日公告的第2季財報極為亮眼，受惠DRAM平均售價（ASP）季增逾60%，單季毛利率一舉衝上79.5%歷史新高，稅後純益達501.92億元，每股純益來到14.66元，上半年累計EPS更達23.38元。美系大行隨即上調南亞科獲利預估，指出其到2028年都不用擔心供過於求，第3季營收預估將再季增25%。

南亞科總經理李培瑛表示，AI基礎設施及伺服器產品營收占比已突破20％，AI需求正重新改寫全球記憶體結構，目前產能接近滿載，第3季價格將持續走揚。為迎戰AI紅利，南亞科宣布啟動大規模投資，今年資本支出預估500多億元，明年內部更初步規劃拉升至2,000億元以上。

但，即便基本面大好，南亞科今早大漲7%、至466.5元後，盤中仍不敵海力士暴跌的信心危機而頻頻翻黑。族群其餘個股華邦電、晶豪科跌逾3%，力積電（6770）、旺宏（2337）也跌逾1%。

不過，世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，今年全球記憶體晶片市場規模將暴增250%、至8,039億元，產業中長期供需緊俏格局未變。放眼全球，三星電子、SK海力士與美光（Micron）皆持續擴大晶圓廠、先進封裝及設備投資，以因應AI帶動的記憶體需求。市場認為，在AI伺服器、高效能運算等應用支撐下，HBM及DRAM短期需求仍具韌性，記憶體報價可望維持高檔；不過，隨著新產能逐步開出，後續供需變化、價格走勢及終端需求是否延續，仍將是觀察產業景氣的重要指標。

南亞科 海力士 南亞

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