台積電16日法說在即...卡位贏面大？專家：若是出現1情況股價腰斬都不過份

台積電7/16將舉行法說會，結果好或壞是一回事，法說前後行情會怎麼走？我統計近三年共11次台積電法說會行情變化，但比找規律更重要的，是確認這次法說會有哪裡不一樣，以及附上一份檢查清單：要確認哪些數據、做出哪些應對，這些都比單純只想著「要不要跑」還重要多了。

先講接近規律的部分：法說前過往上漲機率很高，但漲的原因跟你想的不一樣。

台積電法說會前為什麼會漲？外資目標價是關鍵

最近三年法說會前易漲，或許會讓人以為是「市場期待財報，資金先卡位」。

但其實是因為外資的目標價上修潮，幾乎都集中在法說前兩週出爐，這次也差不多，真理資本喊3500，瑞銀3400，麥格理3380，里昂3330，全部都在會前兩週內丟出來。

外資研究部的作業節奏就是這樣，法說前把模型更新一輪、報告發一發，目標價一家比一家高，股價自然漲多跌少。

懂了這個機制，你就知道法說會上漲，不能直接等同於法說會好的訊號。財報數字都還沒進場，比較像是研究報告先拱出來的行情。

法說隔天呢？很多人會想賭一把，但拆開場次看的話，答案會讓你很意外：比起財報好壞的關係，可能遠不如跟「這是哪一個月的法說」的關係大。

台積電法說會後隔天股價：1月、4月、7月數據對比

過去13次裡面，隔日下跌或持平的有6次，大多集中在4月和7月的場次。

1月的場次到目前為止隔日全數上漲，四次裡面一次例外都沒有，連今年1月都是隔天直接衝1735創新高。本來10月也是全漲的，但去年10月把這個紀錄打破了。

2025年10月那次，財報其實很漂亮，結果隔天照樣跌35元收1450，跌超過2%，尾盤還爆出五千多張賣單。

所以統計就是統計，我不是在跟你保證「哪個月必漲」，是跟你說從AI開始啟動後的過去兩三年，台積電的法說會情況。

說回來，這兩三年7月法說會都是歷史上最弱的場次。2023年7月，法說後從579跌到560，跌3.2%。2024年7月，法說後跌3.5%。

不過7月只有兩個樣本，兩次都跌就說它最弱，雖然也不能說錯，但樣本數是真的很小，我們心裡要有數。

那為什麼7月每次都很弱呢？法說前你已經看得到4、5、6月的月營收，尤其6月營收在法說前一週就公布，等於考卷還沒發，答案也能猜個十之八九，除非魏老闆可以講到超乎預期，不然都很容易利多出盡。

說到底樣本數只有13次，這兩年是史上少見的超級多頭，隨便哪天買台積電，抱久一點全都賺錢，所以「法說後會盤整、盤整完再漲」這件事的獨立資訊量其實有限。

既然這樣，7月這場就先觀望，等下跌再撿吧？2026年4月那次法說，當晚ADR有賣壓，隔天現貨也真的跌，跌55元收2030。

照劇本走，你會想等它整理個一兩週再接。結果呢？回檔就給你那短短幾天，接著直接噴出，兩個禮拜從2030端到2410，等完美買點的人一路看著它飛高高。

「法說後等回檔」方向以過去兩年的經驗來看沒錯，但你要有心理準備，有跌就要買，不要太貪心，AI大行情，短期套牢的風險遠遠比不上賣飛，錯過暴漲行情才是吃大虧了。

台積電毛利率健康嗎？長期持有必看3大指標

歷史規律講完了。但我要說，這次有三個背景，比歷史規律更重要。

台積電預期已經墊到頂標

瑞銀預估Q2營收季增11到12%，毛利率67.3%，這兩個數字都貼著公司指引的高標在估。

整個市場的共識已經站在極限值，這代表什麼？代表只要法說會是「符合預期」就很可能變利多出盡。就像你考95分，但大家都以為你會考98，就算你考了98，也只是符合預期，魏老闆得要端出101分才會繼續衝。

法說前沒有先漲很多

過去13次的「法說前漲多跌少」，這次被打斷了。大盤6/23做出48218的高點之後，後來連跌四天，其中一天殺了1683點，史上第三大跌點。

台積電當日盤中最高衝到2535，之後最深回檔到2340附近，跌了將近8%，現在距離高點還有一截。所以這次的型態，跟過去13次「會前預漲、會後消化」不太一樣。

六月營收是緘默期裡唯一的硬數據

這個數字會幫全市場先定調劇本怎麼走：數據偏弱，「利多出盡」的機率上升，法說會變成大家找理由調節的場子；數據強，法說前高機率再來走提前上漲的老路。

估值的部分我列兩種情況給你：先把時間定義講清楚，外資目標價跟彙整平台計算的共識，都是看未來12個月，不是看今年年底，這點很多人搞混。

樂觀情況是外資頂標，3400到3500，從上週五收盤股價2445起算，等於未來一年可以再漲四成。

另一種情況是市場全體分析師的共識平均，網路上可以找到彙整33家機構算出來大概2845，空間大約是16%。

兩邊差了大概600塊，兩成上下的距離，這個差距就是「機構裡最樂觀的人」跟「機構的平均意見」之間的距離。

你知道當差距越大，代表現在追價的人越是把籌碼壓在「頂標派要正確無誤」這個前提上。

檢查清單：長抱的人到底該看什麼

很多人以為長期持有，就不用看法說，剛好相反，真正抱得住的人，都有一份最清楚的檢查清單，只是他們檢查的東西跟短線客完全不同。

短線賭EPS有沒有超乎預期，長抱的人看護城河有沒有變化。當你知道自己在看什麼，才不會被法說當天的漲跌洗出場。

指標一：毛利率健康線60%

影響股價的變數太多，這就是為什麼第一個看毛利率，因為它代表的是議價權，也是護城河的財務投影。

台積電因為製程領先，客戶沒有其他選擇，所以價格是台積電說了算。要是哪天三星或英特爾真的追上來，台積電也得降價保單，這就是所有失去獨占地位的公司的標準動作。

即便降價保了單，還能跟著半導體產業成長，營收數字很漂亮，但那只是用量的成長，掩護單價的下滑。

成熟製程就是前車之鑑，28奈米當年各家都做得出來之後，報價一路往下殺，走的就是這個劇本。

我的判斷規則是毛利率連續兩季走弱才算訊號，匯率、折舊、新廠加入都會讓單季毛利率跳來跳去，所以我會看連續兩季，這就可能會形成趨勢。

指標二：Q3指引與2027年資本支出的方向

這次Q2毛利率沒什麼意外的話，很高機率會過關，市場要更新的是未來指引：Q3給多少？資本支出往2027年是繼續增加還是開始減少？資本支出是公司拿真金白銀投票，錢砸下去的方向騙不了人。

指標三：長期成長指引

台積電每年會給未來五年營收年複合成長率的指引。

如果公司哪天主動下修這個數字，注意，這跟毛利率單季走弱是完全不同性質的事，那是公司自己告訴你：結構變了。然後一個消息分類的原則：全部以法說、財務指引、官方公告為準。新聞標題不算數，名嘴解讀更不算數。

舉個例子，川普講「台積電亞利桑那要擴廠一倍」，這句話是政治話語，在台積電自己開口證實、寫進資本支出計畫之前，它對你檢查清單的影響是零。

這不代表它不重要，只代表它還不到「需要檢查」的等級。等公司證實了，它才從新聞變成數據。

台積電法說會後加碼觀察期

假設7/16當天三個指標你都看完了，全過。原本就打算加碼的人，接下來怎麼做？你可以觀察法說會後10個交易日的股價變化。

理由是前面講的三個因素現在同向。7月場次歷史最弱、預期墊在頂標、會前已經先跌一段，三個加起來，法說後一到兩週出現整理的機率高於歷史平均。

所以不必急著法說當週衝進場，你有一個窗口可以等相對好的價位。

如果你是長期看好台積電，目標是買到幾十張甚至上百張的操作規則：出現比法說當天更低的價位，就分批執行你原本的加碼計畫。

那如果10個交易日走完，都沒等到更低的價位，擔心像2026年4月那樣直接噴上天，就按原計畫執行，不要再等了，不追求完美點位。

4月的教訓就是，等整理的人被甩掉之後，通常會轉念成「等它跌回來我一定買」，然後一路等到懷疑人生。

這件事的性質我要講清楚：這是加碼順序的微調。

押注是「我認為會跌所以先出場」，微調是「反正都要買，把買的動作往後挪十天，換一個等到更好價位的機會，等不到也沒損失」，前者在賭方向，後者只是安排順序。

我沒有在預測法說後會跌，差別就在這裡。

但想要藉由買低賣高獲利極大化的風險就是，賣飛，之前提醒過大家很多次，在AI大行情的現在，短期套牢的風險遠低於賣飛錯過翻倍行情。

你也可以眼睛一閉，反正有錢就買，再跌再買，我是覺得一般散戶，不是業內或全職操盤的，大方向掌握好，抓大放小就好，不用把自己逼死。

整理追求極大化獲利要觀察的3個時間點跟3個動作

7/10先看六月營收，如果偏弱，就把「利多出盡」的機率調高，法說當週更沒有急著進場的理由。

如果衝高，預漲劇本重新上桌。當然，也許六月營收一出來，真的偏弱的話，市場又會預判，所以會提前下跌，反而法說會行情走一個先跌後漲。

7/16法說當天，確認毛利率有沒有站穩60%健康線之上、Q3指引和2027資本支出的方向、長期成長指引有沒有變化，三個都過關，長抱理由完整無缺，當天股價愛怎麼跌就怎麼跌，跌了反而要開心有機會撿便宜。

觀察期拉長到法說後第10個交易日，等到更低的價位就分批買，沒等到就照原計畫加碼，不糾結。

這套「先寫好檢查項目、再面對事件」的順序，能用的地方遠遠不只台積電，任何你打算抱三年以上的股票都適用：先寫下什麼數字變壞你才走，再去面對每一次財報。

多數人被洗出場的時候，公司其實好好的，問題出在他從來沒寫下來自己到底在看什麼，所以盤面一紅一綠，心就跟著跳。

清單寫好了，法說會就從賭場變回它本來的樣子，一場例行檢查而已。

如果AI泡沫破裂 台積電股價會跌多少

雖然台積電營收分類裡面不是100%來自於AI，甚至台積電自己對AI加速器的定義很窄，只有資料中心用的AI GPU、AI ASIC、HBM controller才算。

2025 Q4平台別：HPC 55%、智慧型手機32%、IoT 5%、車用5%，手機（主要是蘋果單）都不算AI、HPC也不完全等於AI。

2025全年AI加速器佔總營收約18-19%，2026年往前推：公司上修AI晶片會在未來五年，每年成長55%左右，總營收成長30%以上，推算2026 AI加速器佔比約22-25%。所以按營收，AI只有兩成多，不是100%。

但這只佔營收兩成多的AI如果爆掉，台積電股價卻可能跌四成以上，這就是獲利與本益比同時往下掉的「戴維斯雙殺」（Davis Double Play）概念，對台積電的打擊會是毀滅性的。

第一是殺獲利預期。

AI晶片佔營收約22-25%，但幾乎是全部的「成長」了，因為非AI部分只長10%左右。

AI熄火，市場對台積電的預期從「年增30%+、2028 EPS 182」直接改寫成「年增個位數」，而且就是AI產能排擠效應，帶出了67%的毛利率，AI需求消失，連存量獲利率都會回吐一段。

第二殺估值。

現在的25倍本益比買的是那條每年55%成長的AI CAGR，成長故事斷掉，市場給的是成熟代工廠的13-16倍。

2022年殺下來在10月的時候，台積電本益比只有15倍不到。

所以戴維斯雙殺會變成：EPS預期砍兩成×本益比從25壓到15，就是-40%到-50%，跟2022直接暴跌46%差不多。

如果AI泡泡破掉，對台積電股價影響就真的是毀滅性的，腰斬不過分。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台積電股價從 2535 回檔，法說會前卡位等行情？3 大指標揭加碼時機條件