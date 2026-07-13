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台股盤中漲逾600點 台積電領漲台塑四寶攻高

中央社／ 台北13日電
台股今天開高呈現高檔震盪。中央社
台股今天開高呈現高檔震盪。中央社

台股今天開高呈現高檔震盪，最高來到46330.91點，盤中受日韓股市修正影響，漲勢略為收斂，維持46000點附近整理；權值股由台積電領軍，上漲逾2%，聯發科則由紅翻黑，光學族群與台塑四寶表現亮眼。

截至11時5分，大盤指數為45795點，上漲440點，漲幅為0.97%，成交值約新台幣6285億元。

權值股盤中表現，鴻海上漲1元，為238.5元；聯發科由紅翻黑，下跌30元，為3895元；台達電上漲35元，為1915元。

電子類股指數上漲1%、金融類股指數下跌0.12%；代表中小型股票的櫃買指數開高走低，下跌0.48%。

光學族群今天早盤走強，股王大立光反映法人說明會釋出共同封裝光學（CPO）進程利多，開盤即攻上漲停價4345元；帶動聯一光、先進光攻上漲停74.3元及198元，玉晶光早盤漲逾5%。

台塑四寶今天盤中表現強勢，台化、南亞、台塑分別以66元、199.5元、60.2元攻上漲停板，台塑化上漲逾8%。

萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者表示，台股今天開高補漲，主要因台股休市期間，美股上漲，尤其是費城半導體指數連2日累計上漲逾3%，日本、韓國股市也在這段時間上漲，讓台股今天早盤一度上漲近2%。

不過，他指出，台股盤中開高走低，除了中東局勢影響市場情緒外，更主要是受到日韓股市轉弱拖累，尤其韓國股市盤中跌幅約5%，帶動區域市場賣壓浮現。

近期韓股多次急跌，都成為亞洲股市的領跌指標，主因當地市場槓桿交易及ETF交易比重較高，容易放大漲跌幅，一旦韓股重挫，也會牽動其他市場賣壓。

王榮旭表示，今天成交量可望放大至約新台幣1兆元，量能增加有助於指數維持強勢；雖然盤中震盪加劇，但在台塑四寶上漲及權王台積電撐盤下，台股相較韓股仍相對強勢。

台塑 台股 台塑四寶

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