AI需求大爆發外資預期熱潮蔓延到矽晶圓 環球晶飆天價、合晶寫18年高

AI 需求大爆發，美系外資認為，繼晶圓代工、封測、記憶體等產業後，熱潮將有望進一步蔓延到矽晶圓，相關個股值得留意，加上環球晶（6488）傳出與美光簽訂10年長約的消息， 激勵13日矽晶圓股大漲表態，環球晶、中美晶（5483）、台勝科（3532）、合晶（6182）、嘉晶（3016）等同步亮燈漲停鎖死， 漢磊（3707）也一度亮燈。

美系外資表示，對下半年AI伺服器仍維持牛市看法，且預期記憶體等產能吃緊的時間將延長，另外，供需吃緊的狀況上半年已擴散至利基型電子元件和電子材料等周邊領域，預估下半年後這波熱潮有望進一步蔓延到矽晶圓及中國除外的類比／功率半導體領域。

美系外資看好環球晶需求回溫，目前環球晶12吋矽晶圓產能已滿載，同時，環球晶已順利取得義大利與美國政府的補貼，是目前唯一在美國當地進行擴產的矽晶圓供應商；美系外資強調，許多客戶正積極與環球晶洽談八至十年的長期年度合約。

環球晶上週宣布與記憶體大廠美光將簽訂10年長約，由美光提供5億美元策略性資金支持，將是環球晶所簽訂的合約中時間最長、總金額最大的長約。

環球晶13日跳空以漲停1,485元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.8萬張，寫歷史新高價；母公司中美晶也同步跳空以漲停231.5元開出後鎖死，為2024年7月以來的新高價。

合晶以漲停189.5元開出，雖有打開但再拉上漲停鎖死，為2008年1月以來、18年半的新高， 漲停及市價排隊買單超過1.2萬張；台勝科也是以漲停465.5元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.1萬張；嘉晶開高後衝上漲停133.5元鎖死；漢磊一度衝達漲停87.4元， 盤中打開但漲幅逾9%。