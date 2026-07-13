矽晶圓五檔亮燈漲停！美光十年長約點火 環球晶攻上1,485元

矽晶圓族群13日火力全開，環球晶（6488）早盤率先攻上1,485元漲停，帶動母公司中美晶（5483）衝至231.5元；台勝科（3532）、合晶（6182）及嘉晶（3016）也分別來到465.5元、189.5元及133.5元，五檔同步亮燈漲停，成為盤面資金最集中的族群之一。

今日最新催化劑來自環球晶與美光深化策略合作。美光將提供環球晶5億美元策略性資金，支援美國德州謝爾曼12吋矽晶圓廠擴充，雙方並規劃建立十年期長期供應合作，進一步共同開發次世代晶圓技術。市場解讀，美光願意以資金及長約提前鎖定矽晶圓供應，凸顯AI資料中心、HBM及先進記憶體快速擴產下，上游關鍵材料的供應重要性持續提高。

環球晶基本面也同步回溫，6月合併營收56.2億元，月增16.2%，創近九個月高點；第2季營收152.1億元，季增8.8%。隨美光長期訂單所需供貨數量逐步明朗，環球晶預期德州一期產能可能不足以支應未來需求，後續啟動第二期擴產及調高美國資本支出的機率升高。

中美晶除直接受惠旗下環球晶評價上升，本身營運也繳出亮眼成績。中美晶6月營收77.1億元，月增14.8%、年增7.6%；第2季營收211.2億元，季增約9%、年增4.4%，6月及第2季營收均創歷年同期新高，上半年營收405億元，為歷年同期次高，帶動股價跟隨環球晶攻上漲停。

台勝科則受惠AI先進製程及記憶體客戶拉貨升溫，目前8吋、12吋矽晶圓產線均維持滿載，與客戶洽談漲價也獲得正面回應。台勝科6月營收12.24億元，月增0.5%、年增23.7%；上半年營收69.19億元，年增15.8%，公司看好下半年營運及獲利表現有望優於上半年。

合晶買盤同樣強勁，6月合併營收9.66億元，月增8.7%、年增14.1%，並創2023年1月以來新高；上半年營收52.02億元，年增9%。在8吋產品需求回溫、12吋新產能與市場漲價預期發酵下，股價早盤湧入逾6萬張委買，迅速鎖住漲停。

嘉晶則有8吋矽磊晶、功率半導體及矽光子三大題材助攻。公司先前指出，AI基礎建設需求已由GPU擴散至記憶體、CPU、I／O及電源管理元件，8吋矽磊晶需求高於原先預期，第2季營收可望季增逾二成，下半年營運也將優於上半年；矽光子產品則已進入逐季放量階段，預估年底營收占比可達約5%。