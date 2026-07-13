什麼題材引爆？網通黑馬友訊噴逾10萬張大量觸漲停 合勤控也亮燈

巴威颱風過後，台股13日早盤在台積電（2330）站上5日線、五大權值股齊揚下，大盤漲點一度擴大至976.3點，最高觸及46,330.91點。網通大廠友訊（2332）也強勢表態，早盤觸及漲停價26.45元，成交量更同步爆衝至逾10萬大張，擠進台股人氣前五大，強大吸金動能也帶動同族群的合勤控（3704）隨之亮燈漲停。

友訊近期利多頻傳。日前宣布正式打入全球低軌衛星龍頭SpaceX的星鏈（Starlink）關鍵供應鏈，成功拿下高達2萬台的數據交換節點專用網路交換機訂單，預計自9月起啟動出貨。由於航太通訊對資安與地緣政治風險要求極高，此專案全數堅持「台灣製造」，完美符合美國NDAA（國防授權法案）及TAA（貿易協定法案）的高規格規範，成功構築品牌的高度信賴。

除了美航太巨頭外，友訊在歐洲電信核心市場同步報捷，成功攜手德國頂尖寬頻電信網路營運商，搶下指標性的都會區4G FWA（固定無線接入）設備大單，預估自年底起出貨5萬台。此項設備將搭配行動資費方案，主要提供給無SIM模組的筆電商務用戶，或是作為新申辦固網開通前的臨時替代上網方案。

友訊執行長張家瑞強調，在全球地緣政治變局下，「安全、安心」是企業發展的最強後盾，歐美兩大專案的實質出貨，印證了友訊「台灣製造」的技術與品質已躋身世界級水準。

除了新訂單點火，網通市場的「漲價潮」也成為推升營運的另一具引擎。日本網通大廠NEC日前率先調高旗下消費性網通產品報價，最高漲幅達65.5%。網通製造廠透露，近期報價已排除記憶體等波動劇烈的關鍵零組件成本，改由客戶及品牌商吸收，因此品牌端調漲售價已是勢在必行。

對此，友訊率先表態「會適度調整價格」，並將依不同產品、市場需求及成本結構，審慎評估價格策略，持續透過供應鏈管理與產品組合優化來反映成本變化、維持市場競爭力。

法人預估，在友訊開出本土品牌漲價第一槍後，華碩（2357）、合勤控旗下合勤科技等網通品牌也有望跟進。在新單出貨與產品漲價的雙重紅利加持下，友訊下半年營運爆發力備受市場期待。