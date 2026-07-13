快訊

努力7年輸第一天上班菜鳥 日本薪資逆轉掀員工離職潮

獨家專訪！烏克蘭無人機指揮官的戰術經驗分享

115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

聽新聞
0:00 / 0:00

什麼題材引爆？網通黑馬友訊噴逾10萬張大量觸漲停 合勤控也亮燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
全球網通品牌D-Link友訊科技執行長張家瑞。聯合報系資料照
全球網通品牌D-Link友訊科技執行長張家瑞。聯合報系資料照

巴威颱風過後，台股13日早盤在台積電（2330）站上5日線、五大權值股齊揚下，大盤漲點一度擴大至976.3點，最高觸及46,330.91點。網通大廠友訊（2332）也強勢表態，早盤觸及漲停價26.45元，成交量更同步爆衝至逾10萬大張，擠進台股人氣前五大，強大吸金動能也帶動同族群的合勤控（3704）隨之亮燈漲停。

友訊近期利多頻傳。日前宣布正式打入全球低軌衛星龍頭SpaceX的星鏈（Starlink）關鍵供應鏈，成功拿下高達2萬台的數據交換節點專用網路交換機訂單，預計自9月起啟動出貨。由於航太通訊對資安與地緣政治風險要求極高，此專案全數堅持「台灣製造」，完美符合美國NDAA（國防授權法案）及TAA（貿易協定法案）的高規格規範，成功構築品牌的高度信賴。

除了美航太巨頭外，友訊在歐洲電信核心市場同步報捷，成功攜手德國頂尖寬頻電信網路營運商，搶下指標性的都會區4G FWA（固定無線接入）設備大單，預估自年底起出貨5萬台。此項設備將搭配行動資費方案，主要提供給無SIM模組的筆電商務用戶，或是作為新申辦固網開通前的臨時替代上網方案。

友訊執行長張家瑞強調，在全球地緣政治變局下，「安全、安心」是企業發展的最強後盾，歐美兩大專案的實質出貨，印證了友訊「台灣製造」的技術與品質已躋身世界級水準。

除了新訂單點火，網通市場的「漲價潮」也成為推升營運的另一具引擎。日本網通大廠NEC日前率先調高旗下消費性網通產品報價，最高漲幅達65.5%。網通製造廠透露，近期報價已排除記憶體等波動劇烈的關鍵零組件成本，改由客戶及品牌商吸收，因此品牌端調漲售價已是勢在必行。

對此，友訊率先表態「會適度調整價格」，並將依不同產品、市場需求及成本結構，審慎評估價格策略，持續透過供應鏈管理與產品組合優化來反映成本變化、維持市場競爭力。

法人預估，在友訊開出本土品牌漲價第一槍後，華碩（2357）、合勤控旗下合勤科技等網通品牌也有望跟進。在新單出貨與產品漲價的雙重紅利加持下，友訊下半年營運爆發力備受市場期待。

友訊 網通 巴威颱風

延伸閱讀

友訊打入SpaceX供應鏈 拿下2萬台交換機大單

颱風休市後補漲！台積電早盤站上5日線帶隊狂飆近千點 台股觸及10日線

狂吸419億元避風港！台股高檔洗盤 法人仍看好台積法說行情：00961等高股息吸資金停駐

台股補漲行情有影 押寶權王法說買盤可期…大盤短線挑戰48K

相關新聞

台積電16日法說在即...卡位贏面大？專家：若是出現1情況股價腰斬都不過份

台積電7/16將舉行法說會，結果好或壞是一回事，法說前後行情會怎麼走？我統計近三年共11次台積電法說會行情變化，但比找規律更重要的，是確認這次法說會有哪裡不一樣，以及附上一份檢查清單：要確認哪些數據、做出哪些應對，這些都比單純只想著「要不要跑」還重要多了。 先講接近規律的部分：法說前過往上漲機率很高，但漲的原因跟你想的不一樣。

無人機概念股繼續噴！長榮航太秒填息、漢翔等衝漲停

立法院會日前通過朝野共四版本無人機條例交付審查，預計16日由經濟、外交及國防、財政三委員會聯席審查，隨著審查日期接近，無人機概念股13日持續大漲慶祝，漢翔（2634）、晟田（4541）、保勝光學（6517）等都攻上漲停，長榮航太（2645）盤中大漲近8%，和成（1810）、台船（2208）漲逾6%，中光電（5371）、龍德造船（6753）上漲逾5%。

海力士崩跌逾12%！南亞科毛利率飆79.5%仍翻黑 記憶體僅3檔逆勢抗跌

AI浪潮持續推升全球記憶體需求，晶圓大廠積極擴產，但台股記憶體族群13日卻逆勢承壓。雖然台股盤初一度大漲近千點，南亞科（2408）受惠亮眼財報激勵，一度勁揚逾7%，但受SK海力士在韓股重挫逾12%拖累，盤中股價翻黑，華邦電（2344）、晶豪科（3006）等同步走弱，盤面僅剩鈺創（5351）、宇瞻（8271）及商丞（8277）逆勢力守紅盤。

台股盤中漲逾600點 台積電領漲台塑四寶攻高

台股今天開高呈現高檔震盪，最高來到46330.91點，盤中受日韓股市修正影響，漲勢略為收斂，維持46000點附近整理；權...

AI需求大爆發外資預期熱潮蔓延到矽晶圓 環球晶飆天價、合晶寫18年高

AI 需求大爆發，美系外資認為，繼晶圓代工、封測、記憶體等產業後，熱潮將有望進一步蔓延到矽晶圓，相關個股值得留意，加上環球晶（6488）傳出與美光簽訂10年長約的消息， 激勵13日矽晶圓股大漲表態，環球晶、中美晶（5483）、台勝科（3532）、合晶（6182）、嘉晶（3016）等同步亮燈漲停鎖死， 漢磊（3707）也一度亮燈。

矽晶圓五檔亮燈漲停！美光十年長約點火 環球晶攻上1,485元

矽晶圓族群13日火力全開，環球晶（6488）早盤率先攻上1,485元漲停，帶動母公司中美晶（5483）衝至231.5元；台勝科（3532）、合晶（6182）及嘉晶（3016）也分別來到465.5元、189.5元及133.5元，五檔同步亮燈漲停，成為盤面資金最集中的族群之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。