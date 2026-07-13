颱風休市後補漲！台積電早盤站上5日線帶隊狂飆近千點 台股觸及10日線

台股13日開高走強，集中市場指數開盤上漲145.71點、報45,500.32點，隨後在台積電（2330）站上5日線、領軍五大權值股同步走揚，加上南亞（1303）、欣興（3037）、南亞科（2408）、大立光（3008）等權值股強勢助攻，大盤漲點迅速擴大至976.3點、最高來到46,330.91點，觸及10日線。友達（2409）、群創（3481）、友訊（2332）交投熱絡。

美股上周五在AI概念股領軍下全面收高，道指漲149.6點，標普500逼近歷史新高，輝達勁揚4%、Meta大漲近6%，SK海力士ADR掛牌首日飆漲12.7%，帶動市場對AI與記憶體族群樂觀情緒。不過，台積電ADR跌0.65%。由於台股上周五因颱風休市，13日恢復交易後將一次反映國際股市變化，市場並聚焦本周台積電法說會及第二季財報季動向。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高45元、報2,460元，台達電（2308）開1,970元、鴻海（2317）開242元、聯發科（2454）開4,095元、日月光投控（3711）開682元。

類股方面，塑膠、玻陶、油電燃氣等漲幅居前，造紙、生醫等相對疲弱。

回顧台股9日表現，集中市場指數殺尾下跌379.8點、收45,354.61點，成交值9,443.41億元。三大法人賣超350.23億元，包括外資賣超472.53億元、投信買超199.01億元、自營商賣超76.71億元。

法人表示，台股技術面仍偏震盪，月線反壓待化解，須補量上攻才有利續強。本週聚焦台積電6月營收、法說會及台指期結算，美伊局勢與外資逾8萬口期貨淨空單恐加劇波動，建議保留資金彈性，聚焦AI供應鏈及基本面強勁族群逢回布局。