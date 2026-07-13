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美系升ABF載板目標 供需仍失衡且持續漲價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系券商調升南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）的目標，同時升評景碩至OW（加碼）。反映2026下半年至預估2028年陷入供不應求，且將帶來更大且更具持續性的漲價。

券商看到供需缺口在2026-2028 年持續擴大，原因在於CPU與GPU配比提升、EMIB-T和CPO趨勢下，對載板面積擴大的新增需求。報價方面，看到今（2026）年下半年提高到每季增長6-8%，2027上半年可能更高。

外資升評景碩理由在於，預期取得Nvida CPU 三至四成市占率。2027年出貨翻倍，規模與GPU出貨量相當。

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