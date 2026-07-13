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美股連2日收高 投顧：台股有望反映漲勢

中央社／ 台北13日電
美股四大指數9日與10日連2日收高，其中費城半導體指數累計上漲逾3%。路透
美股四大指數9日與10日連2日收高，其中費城半導體指數累計上漲逾3%。路透

美股四大指數9日與10日連2日收高，其中費城半導體指數累計上漲逾3%。投顧指出，台股10日因巴威颱風休市，今天恢復交易，有望反映國際股市漲勢；本週美國將公布6月CPI（消費者物價指數）、台積電法說會以及美股財報陸續公布，均是影響盤勢重要指標。

美股連2個交易日走揚，道瓊工業指數累計上漲約288點、漲幅0.5%；標準普爾500指數累計上漲約92點、漲幅1.2%；那斯達克指數累計上漲約410點、漲幅1.5%；費城半導體指數累計上漲約392點、漲幅3.1%，在四大指數中表現最強。

此外，台積電因巴威颱風順延至今天公布6月營收，市場也將關注其最新營運表現，為本週法人說明會暖身。

台股9日表現，盤中區間震盪，尾盤台積電股價下拉收在全日最低點，集中市場指數終場下跌379.80點，收45354.61點，成交值約新台幣9443.41億元。

根據台灣證券交易所統計，9日三大法人合計賣超393.93億元。外資及陸資（不含外資自營商）賣超471.32億元，為連續第6個交易日賣超，自營商賣超76.71億元；僅投信站在買方，買超154.10億元。

個股方面，外資單日賣超前3名為中石化4萬3162張、台泥2萬9874張，和台化2萬3859張，皆為傳產股。台積電居賣超榜第10名，遭外資減碼1萬2748張。

買超榜方面，外資單日買超前3名分別為友達18萬8929張、主動統一升級50（00403A）3萬4040張，和長榮航3萬3990張。

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