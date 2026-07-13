台股補漲行情有影 押寶權王法說買盤可期 大盤短線挑戰48K

台股在巴威颱風來襲休市期間，美股大漲，Meta、超微等科技巨頭股價勁揚，日韓股市也強漲逾1%，加上聯發科（2454）上季營收超標、南亞科（2408）法說會報喜，有利多頭信心大振，法人看好加權指數今（13）日有望掀起補漲行情。

伴隨台積電（2330）本周四（16日）法說會前押寶買盤可期，分析師預期，短線有機會朝48,000點邁進。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠表示，台股本周站在美股反彈的有利基礎之餘，今日權王台積電將公布6月營收，以目前內外資法人最新預估來看，有望衝上4,400億元，再創新高，助漲多頭氣勢。

另外，台積電本周四法說會更是壓軸，分析師普遍預估，台積電第2季在匯兌有利因子等助陣下，單季每股純益有望來到25元至26元，最樂觀預估挑戰28元至29元；整體來看，台積電上半年可望挑戰賺五個股本，亦即每股純益達50元。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清指出，AI需求強勁之際，台積電本次法說會將為下半年前景定錨，目前內外資法人紛紛上修台積電第3季展望，預估全季營收有望季增12%，毛利率挑戰70%高門檻，全年資本支出向430億美元至460億美元上緣挺進。

國內大型法人機構已提前發布最新報告，普遍上修台積電今年每股純益至百元以上，來到101.4元至106.1元間；目標價則多介於2,900元至3,800元間。

以台積電上周四（9日）收盤價2,415元來看，潛在上檔空間約485元至1,385元，以每上漲1元、貢獻大盤約8.5漲點計算，法人認為，一旦台積電法說會實際內容達市場高標預期，將帶動台股向48K再次發起攻擊，進而叩關50,000點。

台股上周末颱風休市期間，費半大漲392點、漲幅3.12%，那斯達克、標普、道瓊也分上漲1.59%、1.24%、0.55%。其中，Meta計劃在明年將AI運算能力提升一倍，9月自研AI晶片量產，激勵股價大漲10.96%。

另一方面，SK海力士ADR掛牌首日股價大漲12.76%，引爆記憶體新買盤，並且再次引燃市場對AI前景的熱情。