權王法說 外資提五問

台積電（2330）法說在即，外資聚焦五大議題。整體來看，法人看好台積電在先進製程與先進封裝享有領導地位。AI及高效能運算（HPC）需求大，將成為台積電未來多年的結構性成長驅動力。

第一個議題是營收及獲利展望。花旗證券指出，台積電在本周的法說上，很可能同步調高今年營收成長目標與長期營收年複合成長率（CAGR）。花旗將台積電今年預估營收上調4.6%到5.49兆元，年增44.4%；2027年營收擴大至7.59兆元；2028年更成長到10.06兆元。

花旗將台積電目標價從2,875元一口氣上調到3,800元，為法人圈中最高，並預估台積電2026-2028年每股稅後純益（EPS）各為106.15元、148.69元、198.42元，毛利率維持67%。

第二個議題是資本支出。台積電先前預估今年資本支出介於520-560億美元，摩根士丹利證券（大摩）認為，台積電在法說會上將調高資本支出到560億美元。

最近小摩、高盛及花旗都上調台積電預估資本支出，以小摩喊最高。

小摩認為，台積電2026年初起加速擴產，並上修未來三年的資本支出，2026年調高到580 億美元，2027年為780 億美元，2028年為840 億美元，三年合計約2,190 億美元，遠高於2023–2025年的 1,010 億美元。

三是先進製程進度。花旗預估，台積電今年3奈米產能將達每月17萬片，到2028年突破20萬片；A14 預估2028年開始量產。到2028年，整體A14、2奈米/A16、3奈米合計月產能達35–40萬片。小摩更預估，台積電2028年底3奈米月產能將達24萬片。

四是先進封裝布局。花旗預估，台積電CoWoS 產能2027年預計達每月20萬片；系統整合單晶片（SoIC）月產能至2028年擴增到7–8 萬片；CoPoS 預計 2029–2030 年量產，初期月產4–5萬片。

五是全球據點與產能配置。法人預估，台積電將持續在台灣、美國、日本、德國擴張產能。其中，美國亞利桑那將進展至3奈米，後續導入2奈米／A16；日本廠則預期2028年量產3奈米。