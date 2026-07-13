台股多頭反攻 營收當靠山

台積電（2330）法說在即，外資聚焦五大議題。整體來看，法人看好台積電在先進製程與先進封裝享有領導地位。AI 及高效能運算（HPC）需求大，將成為台積電未來多年的結構性成長驅動力。

2026-07-13 06:10