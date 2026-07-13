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台股多頭反攻 營收當靠山

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

上市櫃公司今（13）日將全數公布6月、上半年營收。在目前已逾1,700家提前釋出數據下，6月單月營收再次突破5兆元大關已無疑義，在連續第四個月站穩5兆元大關、且再創歷史同期新高等基本面支撐下，市場看好亮眼的6月營收表現，將成為本周台股多頭反攻最大的利多。

截至目前為止，已約有1,719家公司提前公布6月營收，合計營收來到4.78兆元。僅加計台積電（2330）可望逾4,000億元的金額，上市櫃公司6月營收將再次輕鬆突破5兆元，並連四個月營收突破5兆元、為台股新紀錄。

在營收創歷史單月新高方面，截至目前為止，已有廣達（2382）、大聯大（3702）等174家，超越5月的則有127家。

營收 台股 台積電

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