就市論勢／先進封測、記憶體 可短打

盤勢分析

費城半導體指數4月以來漲幅過大，導致6月下旬利多反映鈍化，7月出現負面消息。例如5月底SpaceX宣布出租算力，市場解讀是將跨入太空AI；但6月底Meta宣布可能出租算力，市場卻認為是算力供給過剩，甚至引發記憶體股下跌。

從記憶體供需預估模型來看，2026年持續漲價，負面消息都是瞄準2027、2028年，並不是市場有遠見，而是籌碼不穩定時，負面消息容易造成震盪，真正應該做的是讓股價說話，留意輝達、美光、博通、台積電（2330）等指標大廠釋出的展望與股價反應。

輝達最新Rubin平台帶動供應鏈升級，Rubin架構與共同封裝光學（CPO）技術宣告AI工廠進入「系統級整合」新階段，需求重點從單純GPU出貨，轉向複雜機櫃級系統整合，直接反映AI供應鏈廠商數量、出貨品項、營收與獲利都呈現跳躍式成長。

台灣在全球科技供應鏈具有不可替代性，國際貨幣基金（IMF）最新報告將台灣列為全球AI硬體出口的核心角色，台股企業不僅在製造端強勢，在系統整合與關鍵零組件的市占率也正持續擴大。

市場關注信用槓桿問題，但衝擊更直接的是現股當沖。台股成交量能增加，目前當沖占比接近40%，熱門中小電子股甚至超過60%。

高當沖比結構改變市場生態，正面影響是顯著提升市場流動性與交易量，投資人可即時避險與多空雙向操作彈性；負面影響是市場恐慌時，當沖賣壓產生滾雪球效應，加劇震盪幅度。7月以來，台股多次出現開高走低的狀況，代表早盤當沖買盤全面停損，以避免違約。

投資建議

韓股今年漲幅居全球股市之冠，7月起獲利賣壓沉重，產生「金絲雀效應」，美元指數上漲導致日、韓、台貨幣短線貶值，但台、韓挾出口龐大底氣，應解讀為「短空中多」。

外資減碼使得指數震盪整理，市場資金仍歡迎新成長題材（不限於AI），短線操作建議AI供應鏈、先進製程封測、被動元件、功率元件，以及記憶體股。