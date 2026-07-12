快訊

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

健康人也要天天測血糖？專家解釋為何多數人其實沒必要

世界盃場邊美成這樣！貝克漢女兒「平口上衣小露香肩」狂放電 小哈潑暴風成長變大美人

聽新聞
0:00 / 0:00

台股13日開市補漲？法人：觀察美伊衝突加溫變數

中央社／ 台北12日電

台股10日因颱風巴威來襲休市1天，周休後13日將開市，期間美股4大指數勁揚，費城半導體指數上漲3.12%、韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）掛牌首日股價大漲13%。台股13日是否延續美科技股漲勢展開補漲，動向備受關注。

根據統計，台股因颱風休市1天接續周休期間，美股道瓊工業指數累計上漲0.55%，標普500指數上揚1.24%，那斯達克指數上漲1.59%，費城半導體指數勁揚3.12%。台積電美國存託憑證（ADR）跌0.65%，日月光投控ADR漲6.8%。

在期貨市場方面，台指期夜盤9日盤後收46281點，上漲633點；台積電期貨夜盤收2455點，上漲21點。在台指期淨部位，三大法人9日淨空單減少1172口，降至6798口；其中，外資淨空單略減538口，降至8萬730口。

觀察台股外資布局動向，三大法人9日合計賣超台股新台幣393.93億元，其中，外資及陸資賣超471.32億元，為連續第6個交易日賣超，自營商賣超76.71億元，僅投信站在買方，買超154.1億元。

不過美國和伊朗衝突再起，為台股13日開盤再添變數。外媒今天報導，美軍中央司令部發布聲明，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）公然攻擊一艘行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）貨輪，美方已於對伊朗展開本周第3輪空襲行動。

法人表示，中東局勢再度緊繃，美伊衝突對荷莫茲海峽後續自由航行是否產生衝擊，仍有待觀察。台股本周聚焦13日台積電將公布6月營收、台指期將於15日結算外，16日台積電法人說明會，市場高度關注台積電先進製程進展及釋出AI產業景氣最新看法。

此外，本周美國聯邦準備理事會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh），將首次出席國會聽證會，市場聚焦利率動向。

台股 費城半導體 巴威

延伸閱讀

台指期 短線波動加大

台股4萬6得而復失！周線紅翻黑、月線失守 法人：籌碼進入沉澱期

美晶片股重燃動能 緊盯台積、ASML法說

狂吸419億元避風港！台股高檔洗盤 法人仍看好台積法說行情：00961等高股息吸資金停駐

相關新聞

四貸同堂只是冰山一角 民眾槓桿「跨業堆疊」更恐怖

全民瘋台股卯力開足槓桿，連中央銀行總裁楊金龍都表憂心，不過，比起「四貸同堂」、「六貸同堂」，還有一個外界尚未注意到的是民眾的槓桿在金融三業的銀行、證券、保險這三大業別的「跨業堆疊」程度。由於三大業別對於同一借款人的資料無法交流，這已成為最大的風險管理死角。

民眾高點放大槓桿投資台股 違約交割風險更高

中央銀行統計銀行體系的個人理財周轉金近11個月來增加1.741兆，另一方面，證券劃撥存款餘額已突破4兆，迄今以周轉金為首的借款仍在節節上升，顯見在股市日前創下48000史上新高點之際，投資人持續放大槓桿進場投資。資深業界人士示警，民眾高點放大槓桿投資將使違約交割風險更高。

新市場體制逐步成形 瑞銀資產管理：新興市場債券重返資產配置焦點

全球金融市場正邁入新的市場體制，投資人也面臨重新檢視資產配置策略的重要時刻。過去十多年來，由超低利率、低波動環境以及美國股市強勁表現所主導的投資格局，正逐步被新的市場環境所取代。瑞銀資產管理表示，當前市場面臨股市估值差異擴大、全球利率走勢分化、景氣循環更難預測，以及人工智慧等創新科技快速發展等變化，促使投資人重新思考投資組合中的風險與回報來源。在此背景下，新興市場債券憑藉具吸引力的收益水準、穩健的基本面以及分散投資效益，再度成為全球資產配置的重要焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。