四貸同堂只是冰山一角 民眾槓桿「跨業堆疊」更恐怖

全民瘋台股卯力開足槓桿，連中央銀行總裁楊金龍都表憂心，不過，比起「四貸同堂」、「六貸同堂」，還有一個外界尚未注意到的是民眾的槓桿在金融三業的銀行、證券、保險這三大業別的「跨業堆疊」程度。由於三大業別對於同一借款人的資料無法交流，這已成為最大的風險管理死角。

提到銀行的貸款風險管理，最常被提出的，就是個人的無擔保借款，包括刷卡、信貸等，不能超過其平均月所得收入的22倍，也就是「DBR（負債收入比）22倍管理」，另外還有房貸所衍生的「房貸理財周轉金」，也就是當房貸還到一定額度時，銀行再開以房屋為擔保品的周轉金額度給借款人。

然而，銀行業者可在聯徵中心上看到借款人在其他銀行的借款資料，卻看不到這位借款人在證券公司承作「不限用途款項借貸」、「融資券」，或是在保險公司進行「保單質借」的狀況，也因此，倘若這位借款人除了和銀行借款，也在證券、保險「三管齊下」，該銀行透過聯徵中心掌握到的借款人在整個銀行體系的槓桿程度，只不過是「冰山一角」而已，實際上這位借款人投資台股運用槓桿的程度比起銀行看到的高出好幾倍。

換言之證券業、銀行業、保險業都覺得各別的槓桿還好，但是這三種業別的槓桿一疊加起來，就很恐怖。一位銀行業高層坦言，在聯徵中心可看到「四貸同堂」，例如不同銀行給客戶的房貸、信貸、車貸、信用卡預借現金等各類的借款，在聯徵中心都一覽無遺，但證券業者或保險業者對客戶的授信資料，目前銀行業者的確無法在聯徵中心看得到，因此風險意識較高的銀行，除了看DBR 22倍的天條之外，也會再去評估借款人的職業別和月收入的結構，倘若該借款人是接專案的自由工作者，沒有固定的薪資收入，在申請信貸時的可貸總金額，銀行就會用更高的標準來檢視。

另一位證券業高層指出，券商的不限用途款項借貸，是以「現股」的股票擔保品為基礎，倘若客戶還不出錢來，就會處份其股票擔保品，因此在幾種借款人採用的槓桿模式中，券商的風險相對較低，但高層也坦言，券商看不到聯徵中心的資料，同樣的銀行也不會知道這位借款人是否有同時向券商借錢，自然無法掌握當借款人把槓桿開極大時的「跨業堆疊」情形。

至於保單質借，業界人士則指出，對保險業者風險可控，因為一來並非每種保單都能開放質借，例如醫療險就不行，通常以利變險這類壽險產品，或儲蓄險最會開放質借，二來是質借的金額，不會超過保額本身的價值，但倘若保戶還不出錢，保單就會失效。

上述的問題已成為民眾「舉債買股」槓桿管理最大的隱憂，而到底民眾運用槓桿的真實狀況高到何種程度？央行或金管會也更加不易掌握，甚至連同一個金控集團旗下的證券、銀行跟保險公司，基於個資保護的限制，除非是和洗錢防制有關，否則客戶的資料不能在同一個金控集團內跨子公司流通，因此無法看到同一個客戶在金控集團旗下其他子公司的資料。