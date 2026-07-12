民眾高點放大槓桿投資台股 違約交割風險更高

中央銀行統計銀行體系的個人理財周轉金近11個月來增加1.741兆，另一方面，證券劃撥存款餘額已突破4兆，迄今以周轉金為首的借款仍在節節上升，顯見在股市日前創下48000史上新高點之際，投資人持續放大槓桿進場投資。資深業界人士示警，民眾高點放大槓桿投資將使違約交割風險更高。

業界人士觀察，2020年疫情初期的股價大幅震盪，以及個別熱門股炒作結束時，都曾看到違約交割爆量的情形，共同的特徵都是資金槓桿高、投機氣氛濃厚，以及股市震盪波動幅度放大。從央行的周轉金借款情形來看，國人的舉債買股來到史上高峰，因此，近來台股只要稍微回檔，就出現更多違約交割。業界人士直言，這通常反映市場已經累積更高風險，尤其槓桿資金過多，投資人使用融資、借貸或短期資金買股，股價一跌，資金周轉就出問題，以致無法完成交割。

倘若投資人用槓桿買股，之後定時定額投資優質的ETF（指數型股票基金），或是去買大型績優股的零股倒還好，但業界人士指出，很多投資人借錢買股的擇股標的，都很投機，資金經常集中在熱門股、題材股或中小型股，還有人抱著「先買再想辦法籌錢」或期待短線獲利的心態，一旦股價反轉就放棄交割，甚至還有投資人實際可動用資金有限，一旦股票跌破預期，寧願違約也不願補足交割款。

高點用槓桿買股還有另一大風險，就是擔保維持率的問題。現在當沖火熱，資深券商主管也分析，很多專作當沖的股民，倘若無法沖掉的，通常都是買在高點，擔保維持率自然偏低，尤其台股先前最高來到48000點，一個回檔10%，就是跌4800點，股民就直接被斷頭。

甚至有人借了錢不是去買股，而是去買台指期，風險更大。這位券商主管指出，現在市場的期貨交易量也非常大，例如先前也曾發生期貨商淨值已不敷業務所需的情形，而投資人若是借錢去買期貨，槓桿舉更高、風險也更大，若對市場研判錯誤，保證金就被吃掉。

一位金融業高層感嘆，民眾舉債買股：「最無力的就是你錢借給他之後，不知道他拿去買哪些股票。」銀行也不可能去干涉客戶的決定，倘若民眾想借錢買股，在所得負債比各種條件許可下，銀行當然願意幫助民眾用槓桿累積財富，但重點是民眾不能「心太大」，既然錢是借來的，在選股時就不要走偏鋒。