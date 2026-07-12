新市場體制逐步成形 瑞銀資產管理：新興市場債券重返資產配置焦點

全球金融市場正邁入新的市場體制，投資人也面臨重新檢視資產配置策略的重要時刻。過去十多年來，由超低利率、低波動環境以及美國股市強勁表現所主導的投資格局，正逐步被新的市場環境所取代。瑞銀資產管理表示，當前市場面臨股市估值差異擴大、全球利率走勢分化、景氣循環更難預測，以及人工智慧等創新科技快速發展等變化，促使投資人重新思考投資組合中的風險與回報來源。在此背景下，新興市場債券憑藉具吸引力的收益水準、穩健的基本面以及分散投資效益，再度成為全球資產配置的重要焦點。

瑞銀資產管理全球新興市場與亞太固定收益主管Shamaila Khan表示，全球金融危機後，多數投資資金集中流向成熟市場，尤其是美國股票市場。這樣的配置策略在過去十五年間帶來亮眼報酬，但隨著市場結構發生變化，投資人開始關注新的機會來源。

2025 年，新興市場資產多年來首次整體表現優於成熟市場，而新興市場債券更早已展現相對穩健且具競爭力的績效表現。其中，美元計價的新興市場主權債券與企業債券表現尤其突出，逐漸吸引更多國際資金關注。

支撐新興市場債券重獲青睞的重要因素之一，在於其近年展現出的市場韌性。即使面對地緣政治風險升高與全球避險情緒波動，新興市場債券仍表現穩定。近期中東衝突期間，新興市場主權債與企業信用債市場維持有序交易，資產價格波動幅度亦低於部分投資人預期。這樣的穩健表現反映出許多新興市場發行人財務體質已顯著改善，外部緩衝能力提升，並提前處理融資需求，因此能夠降低短期再融資風險。

即使在 2025 年美國關稅政策引發全球市場震盪之際，新興市場債券同樣展現相對強勁的抗壓能力，並持續發揮投資組合收益來源的角色。過去市場普遍認為新興市場債券比已開發市場債券，更容易受到市場波動影響，但近年來的表現顯示，許多新興市場國家的財政與貨幣政策結構性基本面在過去十年已大幅增強。新興市場債券不再只是放大外部衝擊，反而在多元化投資組合中，越來越能發揮緩衝作用。

投資資金流向亦反映市場觀點正在轉變。今年以來，新興市場債券累計吸引約 174 億美元資金流入。儘管 2026 年 3 月因地緣政治衝突，曾出現短期資金流出，但主要來自 ETF 及被動式投資工具，而多數績效表現優異的主動式新興市場債券基金仍持續吸引投資人資金。這顯示專業投資機構對新興市場債券的長期前景仍抱持信心，並將其視為提供穩定收益與投資組合分散效果的重要來源。

從歷史績效來看，新興市場債券的投資價值同樣值得關注。若以風險調整後報酬衡量，2003年至 2025 年間，新興市場主權債券及企業債券的夏普比率分別達到 0.83 及 1.16，不僅高於全球綜合債券指數，也優於全球公司債券指數。這代表投資人在承擔相對風險的情況下，新興市場債券長期創造的超額報酬效率更具優勢。

除了績效表現外，估值仍是支持新興市場債券的重要因素。截至 2026 年 5 月底，以 J.P.Morgan EMBI Global Diversified 指數為代表的新興市場主權債券，平均信用評等約為 BB+，以 J.P. Morgan CEMBI Diversified 指數為代表的新興市場企業債券，平均信用評等則達 BBB-，皆優於美國非投資等級債券平均 B+的信用品質。這意味著投資人目前能夠在相對較佳的信用結構下獲得具有吸引力的收益補償。

從全球經濟發展角度觀察，新興市場的重要性持續提升。根據國際貨幣基金資料，以購買力平價計算，新興市場及開發中國家已占全球 GDP 超過六成。然而，其在全球投資組合中的配置比重仍遠低於其經濟規模。這樣的落差顯示未來仍存在潛在的重新配置空間，若全球資金逐步反映經濟結構變化，新興市場資產可望持續受惠。

更重要的是，新興市場資產的角色正在改變。過去投資人常將其視為波動較高的衛星配置，但近年的市場表現顯示，無論是股票或固定收益資產，新興市場逐漸具備「衝擊吸收器」的特性，而非市場風險的放大器。這樣的轉變來自於更具紀律的政策架構、更加可控的通膨環境、更深層的資本市場發展，以及投資人信心的穩步提升。

隨著新市場體制逐步成形，投資人或許需要重新思考長期的資產配置策略。綜合收益優勢、風險調整後報酬、信用品質改善以及優異的市場韌性，新興市場債券正逐步重返全球投資舞中央。面對未來更加多變且充滿挑戰的投資環境，新興市場債券有望成為提升投資組合多元化與掌握長期成長機會的重要配置選項。