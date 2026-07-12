台股風險管理 要再加把勁

6月違約交割金額衝上28.6億元，攀2019年統計以來新高，更接連出現佳必琪（6197）、華通（2313）、友達（2409）、旺宏（2337）、國巨（2327）等大額違約案件。

表面上，這只是市場震盪下的個別事件；但第一線券商觀察到的現象是，愈來愈多只有幾萬元、十幾萬元就無法交割的小額案件，那問題恐怕已不只是投資人風險控管，而是整個市場交易文化正在改變。

近年主管機關的政策方向幾乎一致，就是讓交易更方便、參與門檻更低、成交更熱絡。問題是，當交易門檻愈來愈低，風險管理有沒有同步跟上？

證交所統計，今年5月集中市場平均每日當沖戶數已逼近25萬戶，換句話說，今天的台股，已有相當高比例的成交來自短線交易。固然不是壞事，然而，當違約交割攀新高，主管機關有沒有把這當成警訊，還是只認為是市場活絡下的正常情況？

正當證券主管機關持續思考如何提高市場效率、增加交易便利時，另一邊的央行卻開始頻頻示警。央行總裁楊金龍日前點名，真正令人擔心的不是AI泡沫，而是信用資源過度流向股市、槓桿快速累積，更罕見提到要密切觀察違約交割是否由個案擴大成普遍現象。

當然，市場不能因為出現違約交割，就否定當沖制度或交易改革的價值；交易自由本來就是資本市場的重要基礎。然而，當每日近25萬戶投入當沖、違約交割成為市場常態，主管機關或許也該思考，除了鼓勵交易之外，是否需要同步建立更完整的風險管理機制，例如高風險交易提醒、分級管理，甚至重新檢視部分交易鬆綁措施的配套是否足夠。

當市場還在討論要不要把交易時間再延長或是其他的鬆綁措施時，主管機關更該回答的問題或許是：台股下一個需要延長的，是交易時間，還是投資人的風險教育？